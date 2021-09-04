15 ngày tới, 3 con giáp may mắn hưởng lộc đầu tháng, sự nghiệp bay cao, hầu bao căng chặt

12 con giáp tử vi 04/09/2021 18:15

Theo tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ có được muôn vàn phú quý bình an, làm ăn suôn sẻ, bứt phá thành công.

Tuổi Mão

Dự đoán, vận trình của người tuổi Mão vào 15 ngày tới sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy có chút xáo trộn vì những tác động không mong muốn như dịch bệnh nhưng con giáp vẫn làm ăn đều đều, kiếm tiền trôi chảy.

Tài vận của con giáp may mắn là vô cùng vô cùng tốt đẹp. Ngoài thu nhập từ công việc chính, những nghề tay trái của Mão cũng vô cùng phát triển, mang đến lợi nhuận khổng lồ. Nhìn chung con giáp này sẽ có cuộc sống sung túc, viên mãn trong thời gian tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang những ngày đầu tháng 9 là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Dần. Trong thời gian này, bản mệnh thoát được nạn tiểu nhân đeo bám mà thu về những thành công không ngờ đến. Các khoản đầu tư bên ngoài do được tính toán kỹ lưỡng mà cũng đem về lợi nhuận không nhỏ.

Bản mệnh dù chỉ ở yên trong nhà nghỉ ngơi, thư giãn thì tiền bạc cũng lũ lượt tìm tới. Có thể nói, đây chính là thời điểm mà mọi việc của tuổi Dần cực kỳ suôn sẻ, muốn nghèo khổ cũng chẳng có cơ hội.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang 15 ngày tới, tình hình tài chính của tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, con giáp nhờ Cát Tinh chiếu mệnh nên thu nhập được cải thiện đáng kể. Dù công việc làm ăn có phải trì hoãn, tạm dừng vì những yếu tố bên ngoài nhưng con giáp vẫn có thể cố gắng xoay sở và thu về những thành quả xứng đáng.

Đặc biệt, người tuổi Hợi làm công ăn lương sẽ có những bước tiến nhất định trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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