TOP 4 con giáp sống có tình có nghĩa, bản mệnh luôn được quý nhân phù trợ, được giúp đỡ sẽ mang ơn cả đời

12 con giáp tử vi 03/01/2022 06:25

Trong 12 con giáp, thì 4 con giáp này được xem là người thông minh, lanh lợi, lại có trái tim ấm áp. Nếu bạn giúp họ một việc gì đó, nhất là trong lúc họ gặp khó khăn thì họ sẽ khắc cốt ghi tâm và nhất định sẽ báo đáp cho bạn, thậm chí là cả đời.

Tuổi Thìn

Bạn là người sống rất hào phóng, nhiệt tình với người xung quanh, luôn muốn làm những điều tốt nhất cho mọi người mà chẳng mong báo đáp. Do vậy, bạn có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, sự chân thành của bạn khiến đối phương rung động và tôn giọng. Khi bạn gặp khó khăn cũng sẽ được nhiều người yêu mến.

Tuổi Dậu

Bạn chăm chỉ, siêng năng và biết thay đổi bản thân tùy thuộc vào hoàn cảnh. Bạn coi trọng tình nghĩa, biết giữ lời hứa, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Do đó, những người xung quanh đặc biệt yêu quý con giáp này, kể cả khi bạn gặp khó khăn cũng sẽ được nhiều người hỗ trợ. Bạn sống phóng khoáng, không bao giờ nề hà chuyện tiền nong, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

TOP 4 con giáp sống có tình có nghĩa, bản mệnh luôn được quý nhân phù trợ, được giúp đỡ sẽ mang ơn cả đời - Ảnh 1
Tuổi Dậu coi trọng tình nghĩa, biết giữ lời hứa, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Do đó, họ luôn được những người xung quanh yêu quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bạn thông minh, khôn khéo nhưng lại trọng tình nghĩa, vì vậy hiếm khi làm mất lòng người khác. Bản tính chân thành và tốt bụng, không vụ lợi khiến bạn có nhiều đồng đội chí cốt. Những ai đã giúp đỡ bạn sẽ cảm ơn, nhớ mãi. Tuy nhiên bạn cũng cần cẩn trọng trong việc đặt niềm tin kẻo bị tổn thương và khó chấp nhận việc bị lừa dối.

Tuổi Thân

Bạn dù giàu có hay không cũng đều biết cách đối nhân xử thế, sống tình nghĩa và đặc biệt có trách nhiệm với những lời nói của mình. Bạn sống phóng khoáng, không tính toán chi li, không kì kèo thiệt hơn nên được yêu mến và thường lan tỏa cách sống tích cực tới mọi người xung quanh.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới từ ngày 3/1 đến 9/1/2022: tuổi Thân công việc phát triển rực rỡ, tuổi Thìn làm ăn thuận lợi có cơ hội làm giàu

Tử vi tuần mới từ ngày 3/1 đến 9/1/2022: tuổi Thân công việc phát triển rực rỡ, tuổi Thìn làm ăn thuận lợi có cơ hội làm giàu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 3/1 đến 9/1/2022 cho thấy, trong tuần mới này tuổi Thân công việc phát triển rực rỡ, tuổi Thìn làm ăn thuận lợi có cơ hội làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp sống có tình có nghĩa con giáp có ơn sẽ trả con giáp trọng tình nghĩa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 31 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 1 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy