Top 3 con giáp vượt bậc tiến lên trong những tháng đầu nửa năm 2023

12 con giáp tử vi 20/07/2022 08:38

Bước sang những tháng đầu tiên của năm 2023, có các con giáp gặp được nhiều điều may mắn và hái lộc.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không.

Năm ngoái, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ, không có bước tiến.

6 tháng đầu năm 2023, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Người tuổi Sửu bước sang năm mới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn.

Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc.

Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Nửa đầu năm nay cũng là thời điểm tốt để con giáp này đầu tư, hợp tác làm ăn.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong năm 2023 là tuổi Hợi, nhất là tuổi Quý Hợi.

Tử vi dự báo rằng, bước năm năm Quý Mão 2023, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

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Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, nửa cuối năm 2023, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm này, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

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