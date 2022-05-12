Nửa cuối tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc

12 con giáp tử vi 12/05/2022 15:35

Nếu bạn nằm trong số con giáp có tên dưới đây, hãy cẩn trọng, làm gì bạn cũng có thể gặp thất bại.

Tuổi Sửu

Nửa cuối tháng 4 Âm lịch này, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

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Nửa cuối tháng 4 Âm lịch, tuổi Sửu đối mặt với không ít rắc rối, tiểu nhân xuất hiện ngáng đường. - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kỹ càng.

Tuổi Ngọ

Nửa cuối tháng 4 Âm lịch sắp tới, người tuổi Ngọ sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.

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Nửa cuối tháng 4 Âm lịch, tuổi Ngọ dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đến gần. - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này cũng cần đề phòng sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Tuổi Mùi

Nửa cuối tháng 4 Âm lịch, dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mùi thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

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Nửa cuối tháng 4 Âm lịch, tuổi Mùi bị cô lập với mọi người, ít được người khác giúp đỡ. - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Thời điểm này, bạn hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, vừa mất tiền vừa đánh mất cả các mối quan hệ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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