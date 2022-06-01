HOT: Vào tháng 8 âm sắp tới có 2 con giáp đón tài lộc vô biên, 1 con giáp cần cẩn trọng để tránh họa tiểu nhân

12 con giáp tử vi 01/06/2022 18:00

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp dưới đây hay không để biết mình nên nỗ lực ra sao nhé.

Tuổi Thân

HOT: Vào tháng 8 âm sắp tới có 2 con giáp đón tài lộc vô biên, 1 con giáp cần cẩn trọng để tránh họa tiểu nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là những người nhanh nhẹn, thông minh và sắc sảo. Họ thường rất thẳng thắn, yêu ghét rạch ròi và một khi đã làm gì thì đều cố gắng tới cùng, nỗ lực hết mình để giành được thành quả.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm lịch là thời điểm tương đối thuận lợi mà trong đó, với sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mình, tuổi Thân có thể "làm nên chuyện". Được quý nhân giúp sức, những người tuổi Thân làm kinh doanh thì dễ vượng phát, làm công sở thì dễ được tăng lương, thăng chức, công việc hanh thông, suôn sẻ.

Đặc biệt, tuổi Thân nên tận dụng tốt những ngày cuối cùng của tháng 8 âm, vì đến tháng 9, họ sẽ bước vào 1 giai đoạn khó khăn hơn mà trong đó, tuổi Thân được khuyên là nên bình tĩnh, không nên đầu tư liều lĩnh.

Tuổi Tỵ

HOT: Vào tháng 8 âm sắp tới có 2 con giáp đón tài lộc vô biên, 1 con giáp cần cẩn trọng để tránh họa tiểu nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng được đánh giá cao về sự thông minh, nhanh nhẹn và độc lập, tuy nhiên, tuổi Tỵ lại ít lý trí hơn tuổi Thân. Dù là chuyện tình cảm hay công việc, họ thường hành động cảm tính và dễ gây xích mích với những người xung quanh.

Tháng 8 âm lịch, được sự trợ giúp của sao Kim Quỹ - 1 vì sao liên quan đến vận may của con người, những người tuổi Tỵ sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nhờ những thành tựu lớn mà họ có được.

Chính vì thế, tuổi Tỵ cần phải cố gắng cho đến ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này, nhất định không để cơ hội tốt vuột qua tầm tay.

Tuổi Mùi

HOT: Vào tháng 8 âm sắp tới có 2 con giáp đón tài lộc vô biên, 1 con giáp cần cẩn trọng để tránh họa tiểu nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tháng 8 âm lịch là 1 trong những thời điểm khó khăn mà tuổi Mùi cần phải hết sức lưu ý. Vào giai đoạn này, họ dễ phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí nếu không cẩn thận mà đầu tư rủi ro thì sẽ còn thâm hụt cả tài chính nữa.

Do đó, muốn tránh hao người, tốn của, tuổi Mùi cần phải bình tĩnh, cẩn trọng trong các mối quan hệ, không đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ và luôn nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 đối với những người tuổi Mùi giống như 1 con dốc. Vì thế họ luôn phải nỗ lực tiến về phía trước, không được phép dừng lại hay có những suy nghĩ tiêu cực. Hãy ngẩng cao đầu, nhất định vận may sẽ mỉm cười với họ, đặc biệt là vào dịp gần cuối năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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