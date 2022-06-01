4 con giáp quyền lực nhất năm Nhâm Dần 2022: Công thành danh toại, tiền bạc đầy két

Người tuổi Dậu sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Họ có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc họ đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Dậu là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, họ đều có thể tự mình làm tốt.

Vì người tuổi Dậu có bản lĩnh của bậc đế vương nên trong thâm tâm, họ rất coi thường những mánh khóe trong công việc, họ có thể dựa vào tài năng và năng lực của mình để đạt được thành công. Nếu bạn bắt họ luồn cúi, đi đường vòng để đạt được thành tựu, điều này tương đương với việc bạn đang xúc phạm họ. Người tuổi Dậu còn là người chu đáo, tinh ý, giao tiếp tốt, thông minh, có trách nhiệm và năng nổ. Dù không giở "trò mèo" thì họ vẫn có thể bứt phá ở nơi làm việc và trở thành nhân vật hàng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ thường nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và máu phiêu lưu của họ. Họ là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Nếu như năm Tân Sửu, tuổi Ngọ có hạn Thái tuế, công việc và cuộc sống chịu nhiều hạn chế, bó buộc thì sang năm Nhâm Dần này, họ được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa.

Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, đó đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi tích cực, lạc quan, độc lập, ngoan cường, nỗ lực và thích cạnh tranh. Họ không muốn bị người khác thao túng hay điều khiển và luôn có chính kiến riêng của mình. Người tuổi Mùi còn là người ngay thẳng, chính trực, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo. Họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của mình để giành lấy cơ hội.

Ngay từ tháng 2 âm, những cơ hội tốt trong công việc sẽ dần xuất hiện trước mắt tuổi Mùi. Chỉ cần biết nắm bắt, họ sẽ nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình sẽ được nhân lên mỗi ngày. Hãy tận dụng khả năng trực giác vô cùng thính nhạy trong giai đoạn này để đón đầu các xu hướng và đầu tư 1 cách khôn ngoan.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý là những người có khả năng tư duy tốt. Họ sáng tạo, nhiệt huyết và yêu thích những điều mới mẻ.

Tử vi học có nói, chia tay năm Tân Sửu, tuổi Tý giống như thoát ra khoảng thời gian nhiều áp lực, bước vào 1 giai đoạn mới tươi sáng với những thay đổi tích cực và thậm chí là cả bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của họ.

Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần là thời điểm thích hợp để tuổi Tý kiếm được nhiều tiền hơn. Họ sẽ được mời vào các vị trí mới, đặc biệt những người làm về kinh doanh, sales thì càng dễ khởi sắc. Năm nay, khả năng thuyết phục của họ rất mạnh nên dù buôn bán trong lĩnh vực nào thì họ cũng dễ có được khách hàng và đạt được những thành tựu lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.