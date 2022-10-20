Đúng giờ Sửu hôm nay 20/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp được điểm mặt ban tiền tài, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, giàu nứt đố đổ vách

12 con giáp tử vi 20/10/2022 03:33

Đúng giờ Sửu hôm nay, 20/10, 3 con giáp được Thần tài điểm mặt gọi tên ban vàng bạc, rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Con giáp này thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao cũng như bản lĩnh hơn người dù phải chịu nhiều áp lực. Nhưng khuyên bản mệnh đừng quá tham việc mà không để ý tới sức khỏe của mình.

Vận trình tài lộc sáng rõ. Thu nhập ổn định và có tín hiệu khả quan nhờ các công việc tay trái mang lại.

Hỏa sinh Thổ, bạn luôn dành sự quan tâm cho cá thành viên trong gia đình, chính vì vậy mà bạn cũng được đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Gia đình cũng chính là động lực để bạn chinh phục những đích đến lớn lao trong tương lai.

Đúng giờ Sửu hôm nay 20/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp được điểm mặt ban tiền tài, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Sự thông minh, nhanh nhạy giúp bản mệnh không bỏ qua bất kỳ cơ hội thăng tiến nào trong công việc. Cấp trên nhìn thấy được sự cố gắng nơi tuổi Mùi nên đang có ý định cất nhắc bản mệnh lên vị trí mới.

Hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể. Nếu con giáp này cho rằng số tiền mình may mắn có được thì nghĩa là bản mệnh đang không đánh giá đúng năng lực của mình. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại. Có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà con giáp này nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng, vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân hẹn hò.

Đúng giờ Sửu hôm nay 20/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp được điểm mặt ban tiền tài, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Dự báo con giáp này không phải chịu bất cứ áp lực hay gánh nặng nào trong công việc hiện tại. Thêm nữa, bản mệnh còn có thêm khá nhiều thời gian cho việc xây dựng các kế hoạch tiếp theo.

Tử vi hàng ngày cho biết tuổi Sửu gặp may mắn về đường tài chính nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 20/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp được điểm mặt ban tiền tài, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Hôm nay Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 19/10/2022: 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh bơi trong đống vàng, rủng rỉnh tiền tài, vận trình thắm sắc, giàu có nổi danh một phương

Bước qua ngày hôm nay 19/10/2022: 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh bơi trong đống vàng, rủng rỉnh tiền tài, vận trình thắm sắc, giàu có nổi danh một phương

Bước qua ngày hôm nay, 19/10, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh nắm trong tay đại sự, bơi trong đống vàng, giàu có nhất một phương.

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