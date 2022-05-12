Đàn ông có vợ sinh vào tháng Âm lịch này sẽ thịnh vượng 3 đời, không những giàu kếch xù mà còn có hôn nhân viên mãn

Tháng 1 được coi là tháng may mắn đối với ai sinh vào tháng này. Người phụ nữ sinh tháng 1 Âm lịch thường có tính khí ôn hòa, nhã nhặn, đảm đang việc nhà, là người có thể cho bạn được sự an tâm nếu kết hôn. Đàn ông lấy được người này không những yên tâm về cuộc sống gia đình còn luôn vững tin có người phụ nữ chu toàn hậu phương, làm bàn đạp cho bạn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Dù họ có thể không giỏi giang kiếm tiền nhưng lại là niềm may mắn cho người đàn ông nào có được họ, mang lại phúc lành cho người chồng. Các mối quan hệ của người này cũng khá tốt, nhờ đó có thể giúp đỡ cho bạn phần nào trong công việc cũng như cơ hội thăng quan tiến chức.

Phụ nữ sinh vào tháng 5 Âm lịch thường là người chu đáo và nhạy cảm. Phụ nữ sinh ngày này cũng là người biết đối nhân xử thế, bao dung và nhân hậu. Tính cách dịu dàng, mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt của họ làm cánh đàn ông mê mẩn. Sau khi về nhà chồng, họ mang lại may mắn, tài lộc cho chồng.

Phụ nữ sinh tháng 5 Âm lịch sẽ là hậu phương vững chắc, tạo động lực lớn lao để chồng phát triển sự nghiệp. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh tháng 5 Âm lịch sẽ là hậu phương vững chắc, tạo động lực lớn lao để chồng phát triển sự nghiệp và đạt được những thành công như mong đợi. Quả không ngoa khi nói, lấy được vợ sinh tháng 5 Âm lịch, chồng dù tay trắng cũng có thể gây dựng nên được sự nghiệp thành công.

Vợ sinh tháng 9 Âm lịch

Người phụ nữ sinh vào tháng 9 Âm lịch mang tính cách hiền lành, dễ gần, thích giúp đỡ mọi người. Họ cũng toát ra khí chất rất riêng. Vì vậy, ngay cả khi ăn mặc giản dị, họ vẫn rất thu hút. Mặc dù được nhiều đàn ông vây quanh nhưng phụ nữ sinh tháng 9 Âm lịch luôn một lòng một dạ với chồng. Họ không vì khó khăn mà thay lòng đổi dạ.

Về hậu vận, cuộc sống phụ nữ sinh tháng 9 Âm lịch càng giàu sang sung túc, không phải lo chuyện tiền bạc. - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, phụ nữ sinh tháng này vừa thành công trong công việc, lại vừa là người nội trợ có tâm có đức, giúp chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng giàu sang, sung túc, không phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền bạc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.