Cuối năm nay, LỘC TRỜI đổ như thác, 3 con giáp này gặp cơ hội thuận lợi giữa muôn trùng khó khăn, vận trình 'ngon lành cành đào'

Tuổi Mùi

Đối với người tuổi Mùi, tháng 11 ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị, nhưng từ tháng 8 vận khí đã có chuyển biến tốt. Ảnh hưởng bởi vận may, tử vi học dự báo con giáp may mắn sẽ tạm biệt khó khăn sớm hơn hai tháng và tài vận sa sút trước kia bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

Mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp, nhưng chỉ cần họ dốc hết tâm trí để dọn đường và đặt nền móng vững chắc thì thời gian tới khi được các sao may mắn chiếu vào thì tài lộc sẽ đến. Mặc người khác vùng vẫy giữa khó khăn, với những nền tảng mà bản thân tích luỹ được, người cầm tinh con dê vẫn bảo toàn được tài lộc của mình.