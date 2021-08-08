Cuối năm nay, LỘC TRỜI đổ như thác, 3 con giáp này gặp cơ hội thuận lợi giữa muôn trùng khó khăn, vận trình 'ngon lành cành đào'

12 con giáp tử vi 08/08/2021 18:12

3 con giáp may mắn sau sẽ có cơ hội chuyển mình giữa muôn trùng khó khăn, ăn nên làm ra, cuộc sống đổi đời trong cuối năm nay.

Tuổi Mùi

Đối với người tuổi Mùi, tháng 11 ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị, nhưng từ tháng 8 vận khí đã có chuyển biến tốt. Ảnh hưởng bởi vận may, tử vi học dự báo con giáp may mắn sẽ tạm biệt khó khăn sớm hơn hai tháng và tài vận sa sút trước kia bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn. 

Mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp, nhưng chỉ cần họ dốc hết tâm trí để dọn đường và đặt nền móng vững chắc thì thời gian tới khi được các sao may mắn chiếu vào thì tài lộc sẽ đến. Mặc người khác vùng vẫy giữa khó khăn, với những nền tảng mà bản thân tích luỹ được, người cầm tinh con dê vẫn bảo toàn được tài lộc của mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là mẫu người không ngại gian khổ cũng không bao giờ chủ động lợi dụng người khác, mà họ luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu.

Cuối năm nay, vận khí hanh thông hơn, mặc dù nhiều khó khăn ngập lối nhưng bản mệnh sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian này. Càng ngày, bản mệnh sẽ được cấp trên chú ý và tạo nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Chính nhờ vậy, tài chính của  Dần được đảm bảo trong khi nhiều bạn bè và người quen vẫn phải vật lộn với nhiều khó khăn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Mão

Vận may của tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tốt trong thời gian tới. Nếu bản mệnh tập trung vào công việc và nắm bắt được cơ hội cấp trên tạo ra thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. 

Ngoài ra, con giáp may mắn cũng sẽ có thu hoạch khá tốt trên thị trường đầu tư chứng khoán trong nửa cuối năm. Tuy vậy, lời khuyên hữu ích dành cho những chú Mèo là hãy quản lý tiền bạc và kiềm chế ham muốn của bản thân trong quá trình mua sắm đồ đạc. Hơn nữa, hãy dồn ý chí và tâm huyết của bạn vào công việc chính hiện tại, tuy phải bỏ nhiều công sức và thời gian nhưng sau những nỗ lực này, thành quả bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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