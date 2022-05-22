3 con giáp nam có căn phú quý, làm bao nhiêu đưa hết cho vợ bấy nhiêu: Ai lấy được phúc đức 3 đời, tận hưởng cuộc sống giàu sang

Đàn ông tuổi Tý thường thông minh, nhanh nhẹn. Trong công việc, họ có tài lãnh đạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không sợ bất cứ điều gì. Ấy vậy mà về nhà, họ lại rất “sợ vợ”.

Mà nói sợ vậy thôi, chứ thật ra là do họ tôn trọng, yêu thương vợ. Người đàn ông tuổi Tý luôn dành những cử chỉ thân mật và biết lắng nghe. Thế nên, mỗi khi vợ chồng có ý kiến bất đồng thường được giải quyết rất nhanh, nhà cửa lại rộn ràng tiếng cười, vui vẻ.

Phụ nữ lấy được chồng tuổi Hợi cũng có phước ba đời, không kém phần may mắn. Từ lúc sinh ra người đàn ông đã sống trong giàu sang nhưng không vì thế mà tự cao. Họ luôn cố gắng nỗ lực để giữ gìn cơ ngơi, sự nghiệp của ông bà, cha mẹ để lại và phát triển hơn.

Phụ nữ lấy được chồng tuổi Hợi cũng có phước ba đời, được yêu thương cưng chiều hết mực. - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, khi làm vợ họ chỉ cần biết quan tâm, yêu thương thì sẽ được cưng chiều hết mực, không phải động tay động chân đến bất cứ thứ gì. Đến khi sinh con niềm hạnh phúc lại nhân đôi và cuộc sống cứ êm đềm như thế đến trăm năm khiến ai nhìn vào vợ chồng cũng ganh tỵ.

Tuổi Mùi

Người đàn ông tuổi Mùi tuy không lanh lợi bằng tuổi Tý nhưng chính sự điềm tĩnh, ham học hỏi đã giúp họ tích lũy được kinh nghiệm, làm việc thuận buồm xuôi gió nên có địa vị cao. Phụ nữ lấy họ làm chồng không chỉ nở mày nở mặt, mà còn ăn sung mặc sướng, thích gì được chồng mua đó và chìm đắm trong hạnh phúc đến bạc đầu.

Phụ nữ lấy đàn ông tuổi Mùi sẽ nở mày nở mặt, ăn sung mặc sướng, đắm chìm trong hạnh phúc. - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tuổi Mùi rất chung thủy, là người chồng, người cha tốt, dù xung quanh có bao nhiêu bóng hồng ve vãn cũng luôn sống chuẩn mực để con cái noi theo.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.