3 con giáp giàu có nhất nhì trong tháng 7, phúc lộc gia tăng trong tháng 8: Sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn

12 con giáp tử vi 01/06/2022 17:56

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả trong 2 tháng tới.

Tuổi Ngọ

3 con giáp giàu có nhất nhì trong tháng 7, phúc lộc gia tăng trong tháng 8: Sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán 12 con giáp, tuổi Ngọ theo ngũ hành thuộc Thổ, năm nay sẽ sinh Kim, ắt có tài lộc, phần lớn tài vận nhiều vào cuối năm.

Nửa đầu năm con giáp có thể gặp khó khăn, chăm chỉ mà tiền bạc chẳng thấy đâu. Nhưng từ tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ như cá lật mình, lên như diều gặp gió.

Thời điểm cuối năm Thủy vượng, ngũ hành của tuổi Ngọ vốn thiếu Thủy nên phần thiếu thốn của con giáp được giảm bớt, tài lộc tăng cao.

Từ tháng 7 âm lịch, tài vận không những lên cao, việc kinh doanh lợi nhuận thu về liên tiếp, mà con giáp còn có thể đạt thành công ở nơi làm việc, nhận được phần thưởng xứng

Tuổi Tý

3 con giáp giàu có nhất nhì trong tháng 7, phúc lộc gia tăng trong tháng 8: Sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý, vì Tý và Sửu là 1 cặp con giáp nổi tiếng tương hợp. Dần đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm - còn gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn, tuy nhiên, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối. 

Tuổi Dậu

3 con giáp giàu có nhất nhì trong tháng 7, phúc lộc gia tăng trong tháng 8: Sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo ngũ hành, tuổi Dậu tương ứng với Hỏa, tài lộc sẽ tụ lại như đống lửa. Nếu tập trung cho con đường tài lộc trong năm nay, chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Nếu con giáp chịu khó đầu tư, càng đầu tư nhiều hạng mục càng tốt, tiền kiếm được sẽ nhiều như sao trên trời. Có thể nói từ tháng 7 âm lịch, Thần Tài ngồi trong nhà tuổi Dậu, muốn nghèo cũng không nổi, tiền bạc không cách này cũng cách khác tìm đến với con giáp.

Bản thân tuổi Dậu không phải tuýp người quá đam mê làm giàu. Con giáp có xu hướng thích mưu cầu tri thức, chinh phục, khám phá hơn là mục tiêu "kiếm tiền bằng được". Nhưng chính đam mê cũng tạo ra tiền bạc, tuổi Dậu có cơ hội thu tài lộc tột đỉnh, mang lại cuộc sống đủ đầy cho cả nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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