Tuổi giáp tý sinh con năm 2021 tốt hay xấu?

Vì sao nhiều mẹ hoặc bố tuổi Giáp Tý sinh con năm 2021 Tân Sửu lại quan tâm đến vấn đề hợp tuổi, lý do như sau:

Tuổi Giáp Tý sinh con năm 2021 có tốt hay không và sinh vào những tháng nào là lý tưởng nhất? Xem con hợp tuổi bố mẹ để thu hút vận may, tiền tài và thậm chí là giúp bố mẹ cải thiện vận mệnh là điều có rất nhiều người mong muốn, đây không phải là quá tin vào tử vi, tướng số để lạm dụng một cách mù quáng mà chỉ là một tư tưởng cân bằng đời sống tinh thần của mỗi người, tất nhiên ai cũng hiểu rằng con cái là lộc trời cho.

- Năm 2021 sinh con hợp tuổi bố mẹ trong công ăn việc làm: sinh con hợp tuổi sẽ giúp bố mẹ thuận buồm xuôi gió trong việc làm ăn, mang về nhiều tiền tài, công danh sự nghiệp đi lên, vạn sự may mắn. Cho nên việc xem thiên can địa chi, bản mệnh, năm sinh của con có tương sinh với năm sinh của bố mẹ không rất cần thiết.

- Năm 2021 sinh con hợp tuổi bố mẹ giúp bé sinh ra thông minh, khỏe mạnh: chọn con hợp tuổi bố mẹ còn giúp tương lai của đứa trẻ trở nên tươi sáng hơn, bắt đầu bằng một khởi đầu thuận lợi, đứa trẻ sinh ra sẽ hội tụ được nhiều tố chất như thể chất và trí não, thông minh, lanh lẹ, là tiền đề để phát triển sự nghiệp sau này, vận mệnh và tài lộc hanh thông, đường đời gặp nhiều may mắn.

Hướng dẫn xem tuổi bố mẹ sinh con năm 2021 hợp tuổi làm ăn Hướng dẫn bố mẹ sinh con năm 2021 hợp tuổi làm ăn

Dựa trên yếu tố ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể chia việc xem tuổi bố mẹ và con năm 2021 trên con đường làm ăn theo những trường hợp sau:

– Bố mẹ sinh con năm 2021 Tân Sửu gặp tiểu hung tức là hành mệnh của đứa bé tương khắc với tuổi bố hoặc tuổi của mẹ (Tiểu Hung: Nghĩa là khắc 1 trong 2 người – cha hoặc mẹ).

– Bố mẹ sinh con năm 2021 Tân Sửu gặp đại hung tức là hành mệnh tuổi bố và tuổi của mẹ tương khắc với hành mệnh của đứa trẻ. (Đại hung nghĩa là khắc cả mệnh cha và mẹ).

Như vậy, tiểu hung không mang lại may mắn cho bố mẹ, đại hung thì càng cần phải tránh vì rất xấu. Bình hòa là cách để ngũ hành của đứa trẻ tương sinh với ngũ hành của bố mẹ. Có thể dựa theo các yếu tố sau:

- Xét theo tam hợp, năm 2021 thuộc tuổi Sửu thì tương hợp với tuổi Tỵ và Dậu

- Xét theo nhị hợp, năm 2021 tuổi Sửu thì tương hợp với tuổi Tý

- Xét theo can chi thì năm 2021 tuổi Tân Sửu có thiên can Tân hợp với thiên can Bính

- Dựa theo bản mệnh thì Tân Sửu 2021 thuộc mệnh Thổ, cha mẹ mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ) hoặc mệnh Thổ sinh con sẽ thu hút nhiều may mắn.

Tổng kết: nhìn chung thì để sinh con năm 2021 tốt nhất, thì bố mẹ nên sinh vào năm Tỵ, Dậu, Tý, tốt nhất là Kỷ Tỵ, Qúy Dậu, Tân Tỵ, Giáp Tý, Bính Tý. Bên cạnh đó các tuổi khác của bố mẹ cũng có thể bình hòa với con sinh năm 2021 gồm có tuổi Đinh Sửu, Mậu Dần, Ất Hợi, Kỷ Mão, Canh Ngọ.

Con sinh năm 2021 có mệnh và cung gì? Sinh con năm 2021 có mệnh và cung gì?

Theo tử vi 2021 thì sinh con năm 2021 đứa trẻ sẽ thuộc năm Tân Sửu, địa chi Sửu, thiên can Tân và thuộc tuổi con trâu, có mệnh thổ là Bích Thượng Thổ ( tức Đất trên vách). Những người mang tuổi trâu sẽ có tính cách chăm chỉ, khiêm tốn, thông minh, thẳng thắng, mộc mạc.

- Bé trai sinh năm 2021 Tân Sửu sẽ thuộc cung Chấn và được Ông Quan Đế độ mạng.

- Bé trai sinh năm 2021 Tân Sửu bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, là một ngôi sao xấu đối với nam giới.

- Con gái sinh năm 2021 thuộc cung Chấn và được bà Chúa Tiên độ mạng.

- Con gái sinh năm 2021 sẽ gặp sao La Hầu chiếu mệnh và là ngôi sao xấu đối với nữ giới.

Sinh con tháng nào chuẩn nhất? Sinh con tháng nào tốt nhất?

- Sinh con vào tháng 1 âm lịch tức tháng Dần: đây là thời điểm đầu xuân, đứa trẻ sinh vào tháng này sẽ có công ăn việc làm ở mức đủ ăn đủ mặc, có sức khỏe và tài lộc, tuy nhiên đường gia đạo không được tốt lắm.

- Sinh con tháng 2 âm lịch tức tháng Mão: tức là Tiết Kinh trập, đứa trẻ sẽ có tính hấp tấp, tự tôn cao, mạnh dạn, có tham vọng nhưng vận rủi nhiều cản trở con đường công danh sự nghiệp, nhiều phiền muộn.

- Sinh con tháng 3 âm lịch tức tháng Thìn: thời điểm này là tiết thanh minh, bầu không khí mát mẻ trong lành, đứa trẻ sinh ra trong thời khắc này sẽ luôn vui vẻ, có cuộc sống bình yên, về tính cách thì thông minh, khá nhạy cảm, độc lập, cũng có nhiều sóng gió nhưng vẫn đến được bờ và có cuộc sống khá giả, ấm no.

- Sinh con tháng 4 tức tháng Tỵ: đứa trẻ sinh vào Tiết Tiểu mãn sẽ có cuộc sống bôn ba khắp nơi, vô cùng vất vả, bị quản thúc, con đường công danh mờ mịt, cuộc đời gặp nhiều gian truân, cô đơn vất vả nhưng có tinh thần phi thường.

- Sinh con tháng 5 tức tháng Ngọ: đây là Tiết Mang chủng, đứa trẻ sinh vào tháng 5 sẽ gặp nhiều nạn tai, hay theo đuổi viển vông và dễ gặp thất bại. Vì thế nhẫn nại và thận trọng là cách để vượt qua vận mệnh để hạn chế các cay đắng tủi phận và những tổn hại về sức khỏe.

Bố tuổi Giáp Tý sinh con năm 2021 có tốt không?

- Sinh con tháng 6 tức tháng Mùi: đứa trẻ sinh ra trong Tiết Tiểu thử, có nhiều tài năng, tiền vận và hậu vận gặp nhiều vất vả, nửa đời sau hạnh phúc. Cuộc sống lành nhiều dữ ít, sự nghiệp hanh thông, có quý nhân giúp đỡ, tự do tự tại, vận mệnh gặp nhiều thuận lợi.

- Sinh con tháng 7 tức tháng Thân: đứa trẻ sinh ra trong Tiết Lập thu, cuộc sống ít gặp khó khăn, mọi việc suôn sẻ, có phúc tinh chiếu mệnh từ nhỏ, khi về già có hiếu tử hiếu tôn, cuộc đời hưng vượng, gia đạo ấm êm.

- Sinh con tháng 8 tức tháng Dậu: Tiết Bạch lộ, trẻ được nhiều phúc đức từ tổ tiên, cuộc đời ít sóng gió, danh lợi và gia đạo đồng đều, có nhiều tài năng và tinh thông nghệ thuật, sức khỏe tốt.

- Sinh con tháng 9 tức tháng Tuất: Tiết Hàn lộ, trẻ sinh ra có nhiều mưu trí, thông minh quyền lực, gặp hung hóa cát, cuộc sống ít muộn phiền, hoạn nạn tai qua, cả cuộc đời viên mãn, hạnh phúc.

- Sinh con tháng 10 tức tháng Hợi: Tiết lập Đông, trẻ sinh ra vận mệnh gặp nhiều phong sương, nhưng về sau vận mạnh được hanh thông, tiền bạc và sự nghiệp cải thiện, suôn sẻ.

- Sinh con tháng 11 tức tháng Tý: Tiết Đại tuyết có nghĩa đứa trẻ sinh ra thân hàn ý lạnh, khó toại nguyện trong cuộc sống, không công danh và có cuộc sống tương đối bình thường.

- Sinh con tháng 12 tức tháng Sửu: Tiết Tiểu hàn tức cuộc sống của đứa trẻ bình thường, không có gì nổi trội, công danh khó thành.

Tuổi Giáp Tý sinh con năm 2021 và những điều cần biết

Hi vọng rằng bài viết trên đây sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của các bố mẹ về tuổi Giáp Tý sinh con năm 2021 như thế nào. Con cái là lộc trời cho, vì thế cho nên trân trọng một sinh mệnh đến với gia đình mình vào thời điểm nào đi chăng nữa cũng là một may mắn ơn trên ban tặng. Chúc các bố mẹ sinh con như ý, vận mệnh hanh thông.