Đàn ông sẽ chú ý đến ngoại hình của phụ nữ đầu tiên nhưng thứ giữ được trái tim đàn ông lại là nhân cách và ứng xử của phụ nữ. Một điều khó tin là phần lớn đàn ông rất sợ phụ nữ sắc sảo. Vì dạng phụ nữ này luôn rất khôn khéo trong cư xử, thậm chí là khiến đàn ông nể sở ngay từ lần gặp đầu tiên. Dù vậy, đàn ông lại không thể chối từ sức hút độc nhất của phụ nữ sắc sảo.

Với đàn ông, đàn bà sắc sảo như chất gây nghiện, sợ dây vào mà vẫn thích thử, thử rồi thì mãi cũng không cai nổi. Đàn bà đôi khi không cần nhan sắc hay thân hình nóng bỏng, chỉ cần sắc sảo là đủ khiến đàn ông cả đời vừa nể vừa thương, thế nào cũng không chịu rời đi.

Phụ nữ sắc sảo luôn nhanh nhạy trong việc đoán ý người khác. Đôi khi chỉ cần vài câu, họ đã có thể “bắt thóp” ngay ý định và nội tâm của người đối diện. Đây là kết quả của sự rèn luyện đọc tâm ý của người khác. Đơn giản vì họ không muốn là người bị động dẫn dắt, họ thích tìm hiểu, lại càng thích để đối phương thấy tò mò và hứng thú với những gì họ nhìn thấy được. Chính điều này lại càng gợi lên cảm giác thích chinh phục ở đàn ông. Dù rằng đàn ông không ai thích bị nắm bắt tâm lý, nhưng cảm giác chinh phụ người phụ nữ khôn khéo trong cư xử lại càng lớn hơn.

Thẳng tính

Phụ nữ sắc sảo cực kì thẳng tính, họ không thích vòng vo, càng không chịu sống luồn cúi. Trong bất kì quan hệ nào, họ đều bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Nhưng họ cũng rất khéo léo sắp xếp những mối quan hệ để không gây đụng chạm hay mất lòng nhau. Đàn ông lại thích tích cách này ở phụ nữ, không cần suy đoán, càng không lo những chộn rộn không cần thiết trong các mối quan hệ. Do đó, phụ nữ sắc sảo luôn có được lòng tin ở đàn ông, càng khiến họ say mê vì sự khôn khéo đầy thẳng thắn của mình.

Rõ ràng trong các mối quan hệ

Phụ nữ sắc sảo rõ ràng trong cách sống và cả các mối quan hệ. Họ trân trọng bản thân, vì vậy không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng. Với họ, không gắn bó thì thôi, đã quyết định dài lâu thì phải nghiêm túc. Vì một khi yêu thật lòng họ sẽ dành trọn hết lòng dạ để cố gắng và hy sinh.

Đàn bà sắc sảo cũng rất tinh tế và tình cảm. Họ có thể từng trải, có thể mặn mà nhưng chắc chắn chỉ cần một chân tình đủ yên lòng. Tất cả những gì họ muốn là một tình yêu đủ chân thành, đủ sâu sắc. Họ sẽ yêu bạn như cách bạn yêu họ, chia sẻ cùng bạn hết thảy buồn vui trong cuộc sống. Tình yêu của phụ nữ sắc sảo cũng đầm thắm như bản ngã phụ nữ của họ, nhưng đủ khôn ngoan để nắm buông đúng lúc. Đàn ông khi ở bên một người phụ nữ sắc sảo chỉ muốn nghiêm túc một đời, chân thành một kiếp để giữ được họ ở bên. Thế thì đàn ông nào lại không nghiện cho được.

Thấu hiểu

Phụ nữ sắc sảo khôn ngoan khi nhận định các mối quan hệ của bản thân. Họ biết mình muốn gì cần gì và cũng thấu hiểu điều đối phương mong muốn. Họ suy nghĩ cho mình và cũng đủ tinh tế để đặt mình vào vị trí của người khác mà cảm nhận. Chính vì sự thấu hiểu này mà đàn ông luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng khi ở bên họ. Không cần gồng gánh quá nhiều, vì họ như nhìn thấu được hết thảy những băn khoăn không nói của đàn ông.

Luôn nhận định rõ bản thân là ai

Phụ nữ sắc sảo không tự ti và càng không tự cao tự đại. Họ luôn biết rõ mình là ai, vị thế ra sao, mình muốn gì và cần gì. Trong chuyện tình cảm hay hôn nhân họ cũng như thế. Một là nồng nàn ưng thuận, không là dứt khoát thẳng thừng. Họ không lấp lửng, càng không dây dưa dài dòng. Khi bạn phản bội họ, họ rõ ràng sẽ không vì ghen tuông mà đánh đấm người thứ ba. Họ biết họ là ai trong mối quan hệ 3 người này, đắn đo bội bạc, lường hết nghĩa tình, nắm được sẽ nắm, buông thì tàn nhẫn vô cùng. Đây cũng là lý do đàn ông vô cùng sợ phụ nữ sắc sảo nhưng lại khó lòng mà rời xa được, đơn giản vì họ quá đặc biệt và duy nhất