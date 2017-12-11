Với ai thì gia đình cũng là một phần quan trọng. Bạn bước chân được vào trái tim đàn ông rồi thì cũng phải ngó nghiêng giữ gìn mối quan hệ với gia đình chồng. Một phần là để cuộc hôn nhân của bạn dễ dàng hơn, và nếu ba mẹ chồng có thể quý mến bạn thì chồng cũng sẽ trân trọng bạn hơn. Đây cũng không hẳn là lấy lòng, mà là dùng chân tình đổi lấy chân tình. Hãy cứ yêu quý ba mẹ chồng hết lòng, dù rằng mối quan hệ này không bao giờ có thể trở thành ruột thịt được, nhưng vẫn là phải cố gắng đến cùng.

Đàn ông lấy vợ rồi đa phần đều sẽ có lúc mang tâm lý “cá cắn câu rồi không cần nhử”. Nhiều ông còn có suy nghĩ chủ quan, vợ mình sao thì vẫn ở yên đó, có yêu ít đi hay nhiều hơn cũng khó lòng mà mất được. Nhưng phụ nữ cũng đừng vì suy nghĩ đó của đàn ông mà mặc kệ. Đàn ông luôn thích chinh phục, cứ phải có vài “tuyệt chiêu” để họ cuống quýt mà lo giữ thì mới mong họ không sinh thói trăng hoa. Chứ cứ im lìm cam chịu, chồng hờ hững cũng xem như không thì phụ nữ chúng ta khó mà sống hạnh phúc hơn được.

Đàn bà, dù là gặp phải chuyện gì cũng đừng buông xuôi tự trọng của bản thân. Làm điều gì cũng nên nghĩ đến chuyện bảo vệ mình, đừng mang suy nghĩ lợi dụng ai. Bạn mưu cầu mục đích từ người khác thì họ vốn đã không tôn trọng bạn. Tự trọng của đàn bà quan trọng như chính cách bạn muốn người khác nhìn nhận bạn. Nếu không muốn người khác xem thường mình, nhất định phải tự trọng, bằng mọi giá cũng phải tự trọng.

Và trong hôn nhân, sẽ có lúc vợ chồng mâu thuẫn cãi vã và bạn phải luôn lựa chọn giữ vững quan điểm của mình hay theo ý chồng. Lúc này, đừng mang suy nghĩ cứ phải nhường chồng mới là đúng. Nếu ý kiến của chồng đúng, hãy tiếp thu. Còn nếu bạn nghĩ quyết định của mình không sai thì cũng đừng nhún nhường chồng. Phải giữ vững lập trường và tự trọng của bản thân khi cần. Làm vợ như thế thì mới mong chồng thương nhiều, nể đủ được.

Sẵn sàng chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống cùng chồng

Khi đã là vợ chồng, đừng chỉ để mình vào vị thế làm vợ phải thế này hay thế kia. Một người vợ nên vừa là bạn, là người yêu và cả tri kỉ của chồng. Nói với nhau những câu chuyện muốn sẻ chia, kể nhau nghe những lặt vặt đời thường. Cũng hãy học cách lắng nghe và thấu hiểu những bộn bề khó khăn của chồng. Có như thế thì bạn mới trở thành người chồng không thể thiếu, là vị thế không phụ nữ nào ngoài kia đủ sức chen chân vào.

Đừng ép chồng chọn giữa vợ và bạn bè hay gia đình

Đàn ông không thể thiếu bạn bè, gia đình, và thật ra ngay cả phụ nữ cũng như thế. Do đó, việc chọn lựa giữa vợ và bạn bè, gia đình luôn là điều khó khăn nhất. Nếu bạn bắt chồng chọn lựa thì chính là đang làm khó chồng. Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết tích cực, đừng ép mình và chồng vào thế phải làm nhau mỏi mệt. Làm vợ thì phải biết điều, phải đủ bao dung và thứ tha để hiểu cho thế giới riêng của chồng. Chồng cũng sẽ vì vậy mà yêu thương vợ hơn.

Luôn chăm chút cho gia đình

Phụ nữ cần biết chăm lo cho mình, nhưng đừng vì vậy mà bỏ bê gia đình. Vợ ăn diện, lo quần áo, phấn pho, chơi vời rồi chồng nào cũng sẽ không chịu nổi. Chồng thương vợ mấy rồi cũng chán chê. Bạn nên nhớ, đã làm vợ rồi chính là phải nghĩ cho chồng con. Nhan sắc với đàn bà cần thiên, nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Tốt nhất vẫn là nên cân bằng thời gian và tiền bạc phù hợp, đừng bỏ bê bên nào, cũng đừng quá thiên vị một bên. Vợ vừa xinh đẹp, lại biết thu xếp gia đình thì thử hỏi chồng nào không lo giữ cả đời cho được?

Tinh tế trong cư xử với người khác

Vợ giỏi, vợ đẹp thôi chưa đủ, vợ còn cần phải tinh tế và khéo léo trong giao tiếp nữa. Bạn sống với chồng nhưng còn là sống cùng gia đình và thế giới của chồng. Đừng chỉ im lìm và đứng sau chồng, hãy luôn biết cười thân thiện với gia đình chồng và tinh tế với những mối quan hệ khác của chồng. Một người phụ nữ tinh tế trong cư xử với người khác luôn khiến chồng tự hào và hãnh diện.

Có một công việc ổn định

Phụ nữ bây giờ đừng mang suy nghĩ lấy chồng rồi thì không cần phải cố gắng làm việc nữa. Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải có một công việc ổn định. Không cần phải kiếm tiền giỏi, chỉ cần có tiền của chình mình. Không hẳn là không cần chồng lo, nhưng phải để chồng thấy mình cũng có thể lo cho mình. Phải để chồng hiểu, chồng làm được gì thì mình cũng làm được. Phụ nữ khôn ngoan đừng e dè, phải học được cách làm được thứ đàn ông có thể làm.

Phụ nữ độc lập được như thế thì mới có được tiếng nói với chồng, khiến chồng nể trọng hơn.