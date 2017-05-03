Chỉ cần biết mẹo này, ‘YÊU’ lần nào ‘LÊN ĐỈNH’ lần đó, các cặp đôi hãy lưu lại ngay

Yêu - Hôn nhân 03/05/2017 15:36

Đời sống tình dục của bạn sẽ thăng hoa nếu biết được mẹo đơn giản này, hãy tìm hiểu ngay.

Đời sống tình dục của bạn sẽ thăng hoa nếu biết được mẹo đơn giản này, hãy tìm hiểu ngay.

Giữ tinh thần thoải mái

Hãy dẹp những lo lắng, căng thẳng sang một bên bởi nếu mang chúng lên giường đồng nghĩa với việc bạn đang tự gây suy giảm chức năng sinh dục của mình.

Hãy giữ tinh thần thoải mái trước khi lâm trận để có một ‘cuộc yêu’ thăng hoa.
Hãy giữ tinh thần thoải mái trước khi lâm trận để có một ‘cuộc yêu’ thăng hoa.

Đầu óc căng thẳng khiến ham muốn tình dục bị suy giảm, khó đạt được cực khoái.

Uống đủ nước

Trước khi bắt đầu ‘cuộc yêu, việc cung cấp đủ nước cho cơ thể rất quan trọng. Bởi lẽ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu muốn tăng hưng phấn tình dục, hãy uống đủ nước.

Nếu không cung cấp đủ nước cho cơ thể, khi quan hệ bạn sẽ bị mất nước. Điều này khiến bộ phận sinh dục không được bôi trơn và cơ thể không đủ sức khỏe để làm “chuyện ấy”.

Ăn các món ăn giúp tăng ham muốn tình dục

Đừng xem thưởng tác dụng của những thực phẩm ‘tráng dương, bổ thận’. Nếu nạp vào cơ thể những thực phẩm này, lượng máu lưu thông đến bộ phận sinh dục sẽ tăng. Điều này giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ và tăng khả năng sinh sản.

Những thực phẩm như hàu, tỏi, dâu tây… chính là những gì bạn cần ăn trước khi lâm trận.

Không hút thuốc lá

Thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây ung thư phổi mà còn khiến nam giới bị rối loạn cương dương, nữ giới bị lãnh cảm. Hãy bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. Thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn, khói thuốc lá còn gián tiếp gây hại đế những người xung quanh khi họ hít phải.

 

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