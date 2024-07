Khoảng 10h40 ngày 5/7, thi thể của anh H.K.C. (SN 1997, cha của cháu N.) cũng được thợ lặn tìm thấy ở vị trí ngay dưới chân cầu Cửa Đại.

Trước đó, khoảng 1h ngày 5/7, người dân phát hiện anh H.K.C. (trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bồng theo con gái ra giữa cầu Cửa Đại rồi bất ngờ nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử. Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 xe máy, 1 điện thoại và 1 đôi dép màu đen.

Cha ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại

Theo Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5/2022, anh M.X.B. (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 29E1 - 780.14, chở theo con gái là cháu M.N.H.L, lưu thông trên cầu Cửa Đại (đoạn thuộc xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). Khi đến giữa cầu, anh B. bất ngờ dựng xe rồi ôm con gái leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, đồng thời tổ chức tìm kiếm tung tích hai cha con anh B. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (17/5), thi thể anh B. đã được tìm thấy.

Thi thể cháu bé được tìm thấy vào khoảng 21 giờ ngày 18/5, cách hiện trường nơi người cha ôm cháu nhảy cầu khoảng 400 m.

Hiện trường nơi anh B. ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại - Ảnh: Thanh Niên

Đáng chú ý, theo một lãnh đạo Công an TP.Hội An, trước khi ôm con gái nhảy cầu tự tử, anh B. đã để lại một bức thư viết tay với nội dung nói về những bế tắc trong đời sống riêng tư của gia đình.

Công an Hội An cũng xác định, anh B. ở Quảng Bình, cưới vợ và ở trọ tại TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cha ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại được xác định là do mâu thuẫn chuyện vợ chồng.

Cô giáo ôm 2 con nhỏ nhảy sông, ám ảnh em bé 9 tháng tuổi trên lưng mẹ

Theo VietNamNet, sáng ngày 10/5/2022, thi thể nữ giáo viên và 2 con gái đã được tìm thấy trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), báo Vietnamnet đưa tin. Theo đó, vào 6h cùng ngày thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy. Đến 8h30 cùng ngày, thi thể người mẹ địu bé gái 9 tháng tuổi được tìm thấy.

Cô giáo cùng 2 con nhỏ nổi trên sông ở Hải Dương - Ảnh: VietNamNet

Danh tính người mẹ được xác định là chị V.T.H.T. (SN 1991, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Bố ôm hai con nhở tự tử trên sông ở Hưng Yên

Theo báo Nhân Dân đưa tin, sự việc xảy ra vào giữa tháng 12/2023, trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, anh T.V.C (SN 1997, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) bế 2 con nhỏ đi khỏi nhà không về. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền cơ sở, nhân dân để tìm kiếm.

Đến ngày 12/12/2023, người dân đã tìm thấy thi thể anh C. nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải. Sau đó, thi thể 2 con gái của anh C. lần lượt được tìm thấy trên sông Bắc Hưng Hải (đoạn qua cầu Đừng, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Căn nhà ba bố con anh T.VC. sinh sống ở thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nhân Dân

"Nơi tìm thấy thi thể 2 cháu bé cách nơi phát hiện thi thể bố cháu khoảng 1 km", lãnh đạo UBND xã Thanh Long nói.

Anh C. lấy vợ sớm, vợ cũng còn rất trẻ. Thời gian trước, anh này và vợ có mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc. Thời gian gần đây, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc tiêu cực. Có thể do yếu tố tâm lý cùng với mâu thuẫn gia đình không được tháo gỡ, anh C. đã bế con ra sông tự tử", vị lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ đưa ra nhận định ban đầu.

Xót xa khi con trẻ vô tội lại trở thành nạn nhân của gia đình không hạnh phúc

Nói về những mất mát ở các vụ cha mẹ ôm con tự tử, trả lời trên Tạp chí Gia Đình Mới, GS Lê Thị Quý- Viện trưởng Viện nghiên cứu Giới và Phát triển - Chủ tịch Quỹ Văn Hiến Việt Nam, nhận định, ôm con tự tử là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng làm sao trừng trị được kẻ thủ ác khi họ đã mất rồi và rút ra bài học cho người khác. Nếu công an điều tra ra được những hành động gián tiếp hoặc trực tiếp của những người thân của những người mẹ/cha này đã đẩy họ vào các vụ tự tử thì chúng ta có trừng trị nhóm người này trước pháp luật không?

Cần phải phân tích rõ họ có phải là nguyên nhân của các vụ tự tử thương tâm này không? Tất nhiên, những người này cũng bị tòa án lương tâm lên án trong những năm tháng còn lại của cuộc đời nhưng như thế chưa đủ. Việt Nam chưa phải là một nước có ngành Công tác xã hội phát triển vì vậy những vấn đề khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội chưa được trị liệu kịp thời. Đây sẽ là giải pháp chiến lược lâu dài nhưng cũng cần được đẩy nhanh hơn nữa. Cần phát triển nhận thức cho người dân về Công tác xã hội và coi đây là một loại phao cứu sinh cho các trường hợp khủng hoảng để ngăn chặn nạn tự tử và các tệ nạn khác đang tồn tại trong xã hội.

Tạo cho trẻ em một môi trường sống trong sạch là trách nhiệm của gia đình và xã hội. Bên cạnh đó cũng cần có những quan tâm đúng mức các trường hợp khó khăn để trợ giúp kịp thời. Làm trong sạch xã hội không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước mà còn là nhiệm vụ của các tổ chức xã hội, thành viên gia đình, cá nhân tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Cần có các nghiên cứu cụ thể, sâu sắc về các vấn đề xã hội và tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan để cho cuộc sống tốt đẹp hơn.