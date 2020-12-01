Sau khi phát hiện người phụ nữ U50 chết lõa thể trong nhà nghỉ, cơ quan công an đã phát thông báo tìm người đàn ông đi nhà nghỉ chung với nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp Vũ Như Hoàng (44 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, tối 29/11, Hoàng cùng bà Đ.T.T. (48 tuổi) đến một nhà nghỉ ở phường La Khê, quận Hà Đông. Rạng sáng hôm sau, Hoàng rời đi. Đến 14 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị T. chết lõa thể trong phòng nên báo công an.

Hình ảnh Hoàng và nạn nhân đi bộ trên đường được camera ghi lại - Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án, đồng thời phát thông báo truy tìm người đàn ông vào nhà nghỉ chung với nạn nhân.

Biết không thể thoát tội, khoảng 15 giờ ngày 30/11, Vũ Như Hoàng đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Hoàng khai do mâu thuẫn tình cảm nên bóp cổ nạn nhân tử vong. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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