Rất may, do trước đó đã chủ động nên người dân kịp chạy thoát ra khỏi nhà trước khi nhà bị sập và cuốn trôi, nên lũ quét không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ VOV.VN, ông Lô Văn Việt, Chủ tịch xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong cho biết, đoàn công tác của huyện, xã đã đến động viên người dân và huy động lực lượng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại nặng nhất là diện tích hoa màu, đồng ruộng của người dân. Về phương án hỗ trợ đối với 3 hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, ông Lô Văn Việt cho biết trên VOV.VN: "Ban đầu thống kê thiệt hại, chiều nay họp và có biện pháp khắc phục. Đối với 3 hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, trước mắt bố trí ở nhà anh em. Về lâu dài sẽ cùng với lực lượng hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống".

Trước đó, như Đài TNVN đã thông tin, chiều và tối 28/5, trên địa bàn xã Hạnh Dịch đã diễn ra mưa to kéo dài khiến nước trên sông suối dâng cao. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại địa bàn cụm bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch bất ngờ xảy ra trận lũ quét lớn. Nước lũ kèm theo đất đá trên thượng nguồn khe Pùng đổ xuống, san phẳng nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của nhân dân.

Rất may khi có mưa lớn, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang đã theo dõi và tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực xung yếu chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Do đó không có thiệt hại về người.

Xe máy của người dân bị lũ cuốn ra giữa cánh đồng

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 29/5, huyện Quế Phong đang cử cán bộ vào bản Long Thắng thống kê thiệt hại. Hiện toàn bản mất sóng điện thoại. Đất đá, cây cối do lũ cuốn về dồn lại thành từng đống, chắn ngang nhiều tuyến đường, gây chia cắt giao thông.

Lũ quét thường xảy ra ở các địa hình dốc như chân đồi, núi hoặc thung lũng. Hiện tượng nguy hiểm này cũng xuất hiện tại nơi có mật độ che phủ thực vật thấp, khiến lớp đất bề mặt kém ổn định.

Ngay trong sáng 29/5, lãnh đạo huyện Quế Phong đã vào hiện trường, động viên bà con và chỉ đạo công tác thống kê thiệt hại, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

