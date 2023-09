Liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi tố bị cha ruột lạm dụng nhiều lần, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, đưa bé gái đi khám. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân có dấu hiệu bị lạm dụng.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết, tối qua (6/6), cơ quan này đã bắt tạm giam đối tượng N.V.H (sinh năm 1971, ngụ tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em với con gái ruột 10 tuổi.

Kết quả khám định cho thấy bé gái có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục - Ảnh: Internet

Được biết, vợ và con gái ông H. trước đó đã bỏ đi nơi khác sinh sống vì ông ta thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn, đánh đập vợ con. Cách đây 4 tháng, bé gái mới dọn về ở với cha ruột.

Vào ngày 4/6 vừa qua, bé gái kể với một số người về việc bị cha ruột xâm hại nhiều lần. Đoạn clip ghi lại lời kể của đứa trẻ sau khi được đưa lên mạng xã hội đã khiến dư luận chấn động.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Theo lời kể của bé gái, còn có hai người bạn của em cũng bị ông H. xâm hại.

Ngay trong buổi chiều ngày 6/6, cơ quan chức năng đã đưa bé gái đi khám, bước đầu xác định nạn nhân có dấu hiệu bị lạm dụng.

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 4/6 trên mạng xuất hiện đoạn clip bé gái tố bị cha ruột hiếp dâm nhiều lần khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Sau khi sự việc bị phanh phui, bé gái đã được cách ly khỏi người cha, đến sống cùng bà nội.

Vụ bé gái 10 tuổi nghi bị bố ruột xâm hại: Công an đang tiến hành lấy lời khai, xác minh việc hai bé gái hàng xóm cũng có thể là nạn nhân "Hiện chúng tôi đang lấy lời khai của những người có liên quan, đồng thời, đưa Tr. đi giám định pháp y, khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí", Thượng tá Huỳnh Văn Chúc - Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc cho biết.

