Vinamilk 'phủ sóng' nhiều bảng xếp hạng uy tín trong và ngoài nước

Ông Lê Thành Liêm – Giám đốc Điều hành Tài Chính Vinamilk nhận kỷ niệm chương của Forbes VN trong Lễ vinh danh '50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2019'

Từ thời điểm chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2006 đến nay, với chiến lược kinh doanh bài bản và tăng trưởng doanh thu hợp nhất năm 2018 tăng gần 7 lần so với 2006, liên tục được các tổ chức uy tín, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá tích cực. Vinamilk (mã chứng khoán: VNM) luôn nằm trong nhóm cổ phiếu “blue-chip” hấp dẫn đối với nhà đầu tư và có khả năng định hướng, tác động đến thị trường. Điều này đã góp phần giúp Vinamilk khẳng định vị trí là Công ty dinh dưỡng số 1 tại Việt Nam và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới.

Giá trị vốn hóa của Vinamilk tại thời điểm 30/06/2019 đạt 214.228 tỷ đồng với mức tăng trưởng CAGR của vốn hóa từ năm 2006 đến năm 2018 đạt 57%., Giai đoạn 2013 – 2018 tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt 10,8% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hằng năm đạt 9,3% . Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 mới được công bố, Vinamilk đạt doanh thu thuần 27.788 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2018 tương ứng mức tăng 7,61%.

“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” của Forbes Việt Nam là danh sách 50 công ty niêm yết tại sở Giao dịch TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Hà Nội (HNX), đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất thông qua các chỉ số tài chính được công bố. Tạp chí Forbes Việt Nam đã thực hiện việc đánh giá này từ năm 2013 đến nay thông qua các phương pháp tính toán định tính và định lượng được tư vấn từ tạp chí Forbes Hoa Kỳ, các chuyên gia tài chính và các công ty chứng khoán trong nước.

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh là trang trại đi đầu về ứng dụng công nghệ 4.0 trong vận hành và quản lý

Trước đó, vào tháng 07/2019, Forbes Việt Nam cũng công bố Vinamilk là thương hiệu tiếp tục nắm giữ vị trí quan quân của danh sách “50 thương hiệu dẫn đầu” năm 2019 với giá trị thương hiệu đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm gần 1/4 tổng giá trị thương hiệu của cả danh sách.

Còn theo Bảng xếp hạng ASIA 300 – Danh sách 300 công ty niêm yết xuất sắc Châu Á (Asia300 Power Performers) của tạp chí Nikkei Asia Review (Nhật Bản), Vinamilk là đại diện Việt Nam duy nhất có mặt Top 50 công ty dẫn đầu. Ngoài ra, Vinamilk cũng là doanh nghiệp thuộc trong Top 10 bảng xếp hạng về chỉ số Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE: Return On Equity). Chỉ số tài chính này thể hiện cho tính hiệu quả trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2018, ROE của Vinamilk đạt 40,7% và ổn định trong nhiều năm liên tiếp.

Nâng cao vị thế của “Sữa Việt”

Bên cạnh việc “phủ sóng” hầu hết các bảng xếp hạng uy tín của Việt Nam và quốc tế, thương hiệu Vinamilk ngày càng nhận được sự chú ý của ngành sữa thế giới. Tháng 06/2019 vừa qua, Vinamilk là đại diện duy nhất của Châu Á được mời để chia sẻ về sự thành công trong phát triển xu hướng Organic tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2019 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, trước các công ty dinh dưỡng hàng đầu nằm trong Top 50 của thế giới.

'Resort' bò sữa Organic của Vinamilk tại Cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào được khởi công vào tháng 5/2019

Sự đầu tư của Vinamilk vào các trang trại bò sữa tiêu chuẩn quốc tế cũng đã ghi dấu ấn trên bản đồ sữa thế giới bằng việc chính thức được xác nhận là công ty sở hữu “Hệ thống trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn Global G.A.P lớn nhất của Châu Á về số lượng trang trại”. Ngoài việc đầu tư mở rộng hệ thống trang trại trong nước, Vinamilk đang triển khai xây dựng 01 tổ hợp trang trại bò sữa Organic tại Lào, có quy mô siêu lớn lên đến 24.000 con giai đoạn 1, trên quỹ đất 5.000ha. Dự kiến, dự án này có thể nâng quy mô Giai đoạn 2 lên 100.000 con trên diện tích 20.000ha với tổng đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Trụ sở chính của công ty Vinamilk tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh phát triển năng lực sản xuất với hệ thống 13 nhà máy hiện đại trong nước và 3 nhà máy tại nước ngoài, chiến lược đầu tư vào hệ thống các trang trại bò sữa được đánh giá là đòn bẩy giúp Vinamilk tiến nhanh hơn đến mục tiêu Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới cũng như dẫn đầu khu vực trong những xu hướng dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới.