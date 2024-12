TPHCM: Bắt giam tài xế và lơ xe ẩu đả sau va chạm trên đường Đinh Đức Thiện

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Lê Ngọc Quý (SN 1984, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (SN 2006, quê An Giang), Lâm Văn Bé (SN 1985, quê Cà Mau) và Dương Thanh Tuấn (SN 1992, quê Tiền Giang) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm tài xế, phụ xe khi bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND huyện Bình Chánh phê chuẩn. Đây là nhóm tài xế và lơ xe tải lao vào ẩu đả trên đường Đinh Đức Thiện (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) gây xôn xao dư luận vào tháng 11.