Tình hình dịch Covid-19 ngày 19/4: 72 giờ liền Việt Nam không có ca mắc mới, Indonesia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, Mỹ vẫn cao nhất thế giới

Theo số liệu trên Worldometers, tính đến 7 giờ 11 phút ngày 19/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã có 2.329.449 người nhiễm và 160.558 người tử vong vì Covid-19 . Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và một số nước khác trên thế giới.

Tuy nhiên, dù tình hình dịch bệnh ở nước ta có những chuyển biến khả quan nhưng các chuyên gia khuyến cáo người dân đừng nên chủ quan, phải giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc với người khác.

Đến 6 giờ sáng 19/4, Bộ Y tế chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Như vậy, đã 3 ngày liền Việt Nam không có thêm bất kỳ ca bệnh nào. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 268 ca nhiễm bệnh. Trong đó, 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7% ca bệnh, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%. Đã có 201 ca đã khỏi bệnh, 67 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công, hiện Việt Nam vẫn chưa có bệnh nhân nào tử vong vì Covid-19 .

Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu về số ca nhiễm và tử vong

Số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới vẫn không ngừng tăng - Ảnh:Worldometers

Hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã lên đến 738.340, số bệnh nhân tử vong là 38.990. Quốc gia này vẫn đang dẫn đầu thế giới về cả số ca nhiễm và tử vong.

Vào ngày 18/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã qua đỉnh điểm. Chính vì vậy, ông sẽ cho phép một số doanh nghiệp tại 2 tiểu bang Vermont và Texas mở cửa lại vào ngày 20/4, tiểu bang Montana sẽ bắt đầu tháo dỡ lệnh giới hạn từ 24/4.

Số ca tử vong tại Tây Ban Nha vượt mốc 20.000

Hiện tại, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã lên đến 194.416, đứng thứ 2 thế giới. Số ca tử vong tại nước này là 20.639, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Italy.

Vào ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha - ông Pedro Sanchez đã thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến ngày 9/5. Trước đó, từ ngày 14/3, nước này đã áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Tuy nhiên, chính phủ đã có biện pháp nới lỏng lệnh hạn chế đi lại nhằm cho phép trẻ em có thời gian ra ngoài, bắt đầu từ ngày 27/4.

Số ca tử vong tại Italy vẫn cao nhất châu Âu

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy vẫn cao nhất khu vực châu Âu - Ảnh minh họa: Internet

Đến hiện tại, Italy vẫn là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu và đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ). Số ca nhiễm bệnh tại Italy là 175.925 và có 23.227 trường hợp tử vong. Theo thông tin trên TTXVN, số ca điều trị tích cực tại nước này tiếp tục có xu hướng giảm. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho quốc gia này.

WHO cảnh báo, có khả năng 300.000 người châu Phi sẽ tử vong vì Covid-19

WHO cảnh báo châu Phi có thể sẽ trở thành tâm dịch tiếp theo của thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên VOV, mới đây Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, trong tuần qua tại châu Phi đã có gần 1.000 ca tử vong và gần 19.000 ca nhiễm trên toàn khu vực.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cũng đưa ra dự báo rằng, ít nhất 300.000 người tại châu Phi có thể tử vong vì Covid-19 và gần 30 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Hiện, WHO nhận thấy virus đang có dấu hiệu lây lan sang các khu vực nông thôn tại châu Phi, dịch bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn vì các quốc gia tại châu lục này có hệ thống y tế khá yếu.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất 2 tháng qua

Trong ngày 18/4, Hàn Quốc chỉ có thêm 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đây là ngày có số ca nhiễm mới hàng ngày thấp nhất tại quốc gia này trong 2 tháng qua. Hiện tại, nước này có 10.653 ca nhiễm và có 164 người thiệt mạng vì Covid-19. Tính đến nay, đã 5 ngày liền Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày dưới 30 người.

Indonesia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, số ca nhiễm tại Singapore tăng kỷ lục

Hiện Indonesia là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nước này đã có 6.248 ca nhiễm, 535 ca tử vong. Trong khi đó, số ca mắc mới tại Singapore vào ngày 18/4 tăng 942 ca. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất tại Singapore từ khi dịch bùng phát đến nay. Bộ Y tế nước này cho biết, hầu hết các trường hợp nhiễm mới đều là người lao động nhập cư, sống ở các khu nhà ở chật hẹp. Hiện Singapore đã có đến 5.993 ca nhiễm nhưng chỉ có 11 trường hợp tử vong.