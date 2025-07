TIN MỚI: Bão số 3 Wipha đã vào ven bờ Hải Phòng - Ninh Bình, nhiều nơi mưa lớn, thời tiết ven biển cực nguy hiểm

Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu) gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 12; sóng cao 2–4m, vùng gần tâm bão 3–5m; biển động rất mạnh.

Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư) gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng cao 2–4m; biển động mạnh.

Trên đất liền từ Quảng Ninh - Nghệ An có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 12. Sâu trong đất liền (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá) gió cấp 6, giật cấp 7–8.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi phương tiện và công trình. Các tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, công trình ven biển có nguy cơ cao bị lật úp, phá huỷ do gió mạnh, giông, sóng lớn, nước dâng,...

Ngoài ra, trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường ở Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin VOV, dự báo tác động của bão trên biển: Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:

Vùng ven biển Hưng Yên-Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,1m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5,0m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4,0m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa, chiều 22/7.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá huỷ, ngập úng do gió mạnh, dông, lốc, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ ngày 22-23/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.