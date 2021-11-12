Tin lời quảng cáo vay tiền không lãi suất qua app, người thân bị làm cáo phó 'khai tử'

Lỡ làm rơi mất 1 triệu đồng, sợ chồng biết nên chị N.T.T.T đã vay tiền thông qua app H5 trên mạng xã hội vì được quảng cáo vay không lãi suất.

Theo Công an nhân dân đưa tin, mới đây, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ việc người thân của bà T. (trú tại tỉnh Kon Tum) bị chủ nợ chơi chiêu lạ bằng cách lấy hình ảnh để làm cáo phó “khai tử” nhằm tạo áp lực. Cụ thể, nội dung cáo phó ghi rõ rằng rằng vợ chồng bà T. ham chơi, lười làm nên con trai bà tình nguyện uống thuốc độc tự tử để cho bố mẹ lấy tiền phúng điếu mang đi ăn chơi, trả nợ… Không chỉ vậy, chủ nợ cũng đăng tải nhiều thông tin lên mạng xã hội cho rằng, bà T. vay tiền của hàng loạt app tín dụng để ăn chơi. Chủ nợ đã nhiều lần liên lạc yêu cầu trả nợ nhưng bà này thường đưa ra nhiều lý do để trốn tránh, không chịu trả nợ sau đó là tắt máy không liên lạc được nữa. Ngoài ra, chủ nợ đã liên hệ với người thân của bà T. nhưng những người này cũng từ chối trách nhiệm liên quan tới các khoản nợ của bà.

Trong khi đó, về phía bà T. cho biết, khoảng tháng 1/2021, bà có đánh rơi mất 1 triệu đồng, sợ chồng mắng nên bà T. tìm cách vay mượn để bù vào rồi âm thầm kiếm tiền để trả. Tuy nhiên, do sợ vay người thân sẽ dễ bị chồng phát hiện và truy vấn nên bà đã lên mạng xã hội để tìm cách vay tiền nhanh gọn hơn. Bà T. không chịu trả nợ, chủ nợ đã lấy hình con trai bà để làm cáo phó - Ảnh: Công an nhân dân Sau khi tìm hiểu, bà thấy trên mạng xã hội có quảng cáo một ứng dụng (app) vay tiền online, không lãi suất, thủ tục đơn giản lại giải ngân nhanh nên bà đã quyết định vay 1,5 triệu đồng qua app này. Sau khi làm các thủ tục, bà được chuyển 900 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng, số tiền 600 ngàn đồng còn lại bị trừ vào “phí dịch vụ”.

Số tiền này bà T. được vay trong một tuần và đúng thời hạn, bà T. liên tục nhận được các cuộc gọi yêu cầu trả nợ. Do không có tiền nên bà T. đã vay thêm từ nhiều app khác để trả nợ cho app trước đó. Chỉ trong vòng 2 tháng, bà T. đã vay tổng cộng 16 app tín dụng với tổng số tiền lên tới 60 triệu đồng. Một số tiền quá lớn so với khả năng trả nợ của bà. Vì không có tiền trả nợ nên nhiều lần bà T. đã năn nỉ được hoãn nợ nhưng không được nên đành tắt điện thoại không nghe khi có số lạ gọi tới. Vì vậy, không liên lạc được cho bà T., các chủ nợ đã chuyển sang gọi cho người thân, quen của của bà để gây sức ép. Thêm vào đó, các chủ nợ này còn tiến hành quấy rối, bịa đặt các thông tin không có thật về gia đình bà trên mạng xã hội facebook. Dùng hình ảnh con trai bà T. để làm cáo phó gửi lại cho gia đình. Bà T. nói: “Hiện gia đình tôi đang cố gắng vay mượn người thân để trả nợ cho các app tín dụng. Phải hết nợ mới yên thân được. Sau lần này, tôi không bao giờ dám vay nợ qua các app này nữa, thực sự là một bài học cay đắng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-loi-quang-cao-vay-tien-khong-lai-suat-qua-app-nguoi-than-bi-lam-cao-pho-khai-tu-435936.html