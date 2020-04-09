Trong lúc cùng chồng đi chở lúa, gặp mưa lớn nên người vợ không may trượt chân ngã xuống sông tử vong. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ ngã xuống sông tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Người lao động, tối 8/4 chị L.T.T.T (sinh năm 1995, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) cùng chồng điều khiển ghe chở lúa đến ấp An Thuận, xã Phú Đức thì gặp trời mưa. Không may chị T. trượt chân ngã xuống sông mất tích.

Khu vực người vợ trẻ ngã xuống sông tử vong khi đi chở lúa cùng chồng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến 2 giờ sáng 9/4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cách đây không lâu tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra một vụ chìm thuyền khiến 6 người chết đuối thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 25/2, chiếc ghe chở theo 10 người bị lật trên sông Vu Gia thuộc địa phận thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người chết, 4 người may mắn được cứu sống.

Khu vực xảy ra vụ chìm thuyền khiến 6 người tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Được biết vào thời điểm xảy ra sự việc, người dân đi làm ruộng ở bãi bồi Mỹ Thuận khi về đến giữa sông thì gặp nạn.

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