Thanh Hoá: Ổ dịch phức tạp ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19 mới ở thị xã Bỉm Sơn

Hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 17/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 25 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó ổ dịch phức tạp ở thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 13 ca, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 62 bệnh nhân.

Đồng thơi, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang tiếp tục khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly giám sát chặt chẽ các trường hợp F1, F2 và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho toàn dân trên toàn thị xã Bỉm Sơn để tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất.

CDC tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, chiều ngày 14/10, hai vợ chồng ở thị xã Bỉm Sơn được phát hiện mắc Covid-19. Trong đó, bệnh nhân nữ (SN 1985) là nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn, nên từ ngày 1 đến 14/10, bệnh nhân đi bán và giới thiệu hàng ở rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định (Thanh Hóa).

Bệnh nhân nam (SN 1983; chồng bệnh nhân nữ) là lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 14/10, người này cũng đi chở hàng đến nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa và Ninh Bình, có tiếp xúc với nhiều người.

Chùm 4 ca mắc Covid-19 trong một gia đình về từ TP.HCM, xét nghệm 2 lần mới dương tính Hải Dương ngày 17/10 có 4 ca mắc Covid-19 mới trong cùng trong 1 gia đình ở khu dân cư Nội, phường Tân Dân, TP Chí Linh, đều là người về từ TP.HCM.

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