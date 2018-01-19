Nóng: Hot girl con nhà giàu tiền tiêu không hết đi bán dâm với giá 3 triệu đồng

Xã hội 19/01/2018 14:15

Dù là con nhà đại gia nhưng L.H vẫn tham gia bán dâm và môi giới mại dâm với giá 3 triệu đồng một lượt.

Hôm qua (18/1), một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã cho tại ngoại đối tượng môi giới mại dâm tên L.H. (sinh năm 1989, cư trú tại quận Cầu Giấy) vì có thân nhân tốt và mới vi phạm lần đầu.

Nóng: Hot girl con nhà giàu tiền tiêu không hết đi bán dâm với giá 3 triệu đồng - Ảnh 1
Dù gia đình có điều kiện, cha mẹ là người có địa vị xã hội nhưng L.H. vẫn bán dâm và môi giới bán dâm - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Trước đó, vào đầu tháng 1/2018, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Xuân bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được đối tượng L.H. môi giới mua bán dâm. Hai đối tượng mua dâm khai đã gọi cho L.H. đề nghị mua dâm với giá 3 triệu đồng/lượt. L.H. đồng ý và giới thiệu thêm một gái bán dâm khác.

Sau khi đồng ý thỏa thuận, bốn người hẹn gặp tại một quán cà phê. Tại đây, hai khách làng chơi đưa cho L.H. 6 triệu đồng tiền mua dâm. Đến khi bị bắt, H. vẫn chưa kịp đưa tiền cho bạn gái cùng đi bán dâm với mình.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, L.H. sinh ra trong một gia đình có điều kiện, cha mẹ là người có địa vị cao trong xã hội. Qua quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã quyết định cho L.H. được tại ngoại vì phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và có nhân thân rõ ràng.

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