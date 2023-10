Người phụ nữ mất trắng hơn 300 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi của 'cơ quan cảnh sát điều tra'

Sau khi thực hiện mọi thao tác theo yêu cầu, chị N. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Theo VTC đưa tin, ngày 31/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ kẻ lừa đảo mạo danh công an chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, trước đó, ngày 26/10, Công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của chị N. (SN 1981, trú tại Sơn Tây, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 334 triệu đồng. Chị N. cho biết nhận được cuộc điện thoại từ 1 kẻ tự xưng là cơ quan CSĐT và thông báo chị liên quan tới 1 đường dây mua bán ma túy. Kẻ này yêu cầu chị N. lập tài khoản ngân hàng mới và chuyển tiền sang số tài khoản mà hắn cung cấp. Sau khi thực hiện, chị N. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Mặc dù Công an TP. Hà Nội cảnh báo rất nhiều về thủ đoạn gọi điện mạo danh các cơ quan CSĐT để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người sập bẫy của những kẻ lừa đảo. Do đó, công an TP. Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Do đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo.

Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

