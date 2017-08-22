Hình ảnh, câu chuyện cảm động người mẹ nghèo đưa con đi nhập học ĐH

"Ngày hôm nay, trong không khí nhập học của bao sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, bố mẹ, ông bà đưa các em đến bằng ô tô, xe máy, xe khách… tay xách nách mang với những giọt mồ hôi đổ ra giữa cái trưa nắng của cuối hè. Với những lời động viên, những cái quẹt tay gạt nước mắt khi phải xa bố mẹ của một số cậu ấm cô chiêu, thì ở đâu đó, bên ngoài cửa Khoa Toán, có một người mẹ tay cầm chiếc nón rách, mặc quần áo luộm thuộm cùng một cậu con trai cũng bình thường không kém đang hí hoáy ghi ghi chép chép thông tin. Dáng cậu con trai dong dỏng, quần áo bạc màu cùng đôi dép tổ ong mới, người ngăm da dám nắng và đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười vì đây là niềm hạnh phúc đầu tiên của cậu ấy đó là đỗ vào trường đại học mơ ước. Khi chúng tôi hỏi ước mơ của cậu ấy, cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười và nói nhỏ nhẹ: "Em ước mơ làm thầy giáo dạy Toán lâu rồi anh ạ".

Mới đây, tài khoản Facebook tên Trương Tuấn M. đã đăng tải lên một diễn đàn câu chuyện về người mẹ ngoài 40 đưa con trai lên Hà Nội nhập học khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Còn người mẹ, cô đã ngoài 40, người xanh xao và ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, chồng cô mắc bệnh thần kinh. Mình cô là lao động chính trong nhà mà bệnh tật, xoay sở cho em ăn học hết cấp 3 là đã quá sức đối với cô. Khi em báo tin đỗ đại học, cô vừa vui vừa buồn. Vui ở đây là em được học với sở thích của em, còn buồn ở đây là học đại học với số tiền lớn như vậy, cô làm cách nào để kiếm thêm đây?

Tôi đứng nhìn cô mà không kìm được nỗi xúc động, liệu rằng em ấy có thể học hết được 4 năm đại học? Liệu rằng sẽ còn có biến cố gì đến với gia đình của cô?

Dù cho trong cuộc sống của cô còn rất nhiều điều phải bận tâm, đau buồn bệnh tật luôn bên mình, nhưng vì tương lai của con, cô càng cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.

"Mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên con lên nhập học, lên trường đại học với hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Mẹ đi cùng con, mặc bộ đồ có lẽ đã là đẹp nhất đối với mẹ, nhưng nhìn đâu đó, vẫn là chiếc nón đầy mưa nắng, vẫn là đôi dép đi qua bao vũng bùn, tất cả đều dành cho con. Món quà con đỗ đại học có khi chỉ là đôi dép tổ ong vẫn còn đang mới kia, nhưng sâu trong đó là tất cả tình yêu thương của mẹ, là sự lo lắng, là khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt bỡ ngỡ, là những đồng tiền quấn tròn mang theo để làm thủ tục cho con và là tất cả những gì mẹ có..."

Cố gắng lên nhé chàng trai, hãy thành công, hãy nỗ lực trong 4 năm đại học và cống hiến trồng người nhé. Chúc cô và gia đình sớm mạnh khỏa, thoát khỏi cái nghèo và luôn sống tích cực".

Rất nhiều người bày tỏ sự cảm thương trước bước ảnh: "Vào đại học, gắng làm thêm đỡ đần cho bố mẹ", "Nhớ mẹ nhớ bố nhớ nhà, đã là sinh viên năm 4 nhưng vẫn không thể kìm nổi mỗi lần xa nhà. Mong em sẽ thành công trên con đường của mình", "Đầu tháng Vu Lan được đọc những dòng này thật sự rất xúc động. Nghĩ đến bố mẹ, đến bản thân mà thấy hổ thẹn. Tự hứa sẽ sống thật tốt để không khiến bố mẹ phải phiền lòng vì mình nữa. Con nhớ quá, bố mẹ!".

Nhiều bạn đồng trang lứa với cậu con trai đã hết lời động viên: "Có khó khăn thì con người ta mới có phấn đấu để có 1 tương lai sáng sủa hơn. Sao ai cũng có suy nghĩ học sư phạm ra chết đói. Chết đói với những người không có năng lực thôi. Chứ người ta thật sự giỏi thì làm nghề gì cũng chẳng lo thất nghiệp. Lúc nào trong đầu óc cũng nghĩ ngành này khó xin việc, nghề này ít tiền thì cũng làm không đủ ăn thôi. Cố lên chàng trai. Và chúc gia đình cô luôn khỏe mạnh" - bình luận của bạn Tuấn NK.

Cùng nhiều lời khích lệ tinh thần khác như: "Cố gắng lên em nhé, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nếu mình có quyết tâm, chúc em may mắn và thành công", "Chúc chàng trai thành công", "Cháu sẽ thành công, chàng trai à"...

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn mà bỏ quên hoài bão, ước mơ và ý chí vươn lên của bản thân. Thành công của các con chính là niềm tự hào của bố mẹ!