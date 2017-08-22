Hình ảnh, câu chuyện cảm động người mẹ nghèo đưa con đi nhập học ĐH

Người mẹ nghèo ôm nón rách ngồi bệt xuống đất đợi con trai làm thủ tục nhập học và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt

Xã hội 22/08/2017 17:30

Hình ảnh người mẹ gầy còm, ăn mặc giản dị cầm theo chiếc nón lá rách ngồi bệt dưới đất đợi con trai làm thủ tục nhập học khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, tài khoản Facebook tên Trương Tuấn M. đã đăng tải lên một diễn đàn câu chuyện về người mẹ ngoài 40 đưa con trai lên Hà Nội nhập học khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

"Ngày hôm nay, trong không khí nhập học của bao sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, bố mẹ, ông bà đưa các em đến bằng ô tô, xe máy, xe khách… tay xách nách mang với những giọt mồ hôi đổ ra giữa cái trưa nắng của cuối hè. Với những lời động viên, những cái quẹt tay gạt nước mắt khi phải xa bố mẹ của một số cậu ấm cô chiêu, thì ở đâu đó, bên ngoài cửa Khoa Toán, có một người mẹ tay cầm chiếc nón rách, mặc quần áo luộm thuộm cùng một cậu con trai cũng bình thường không kém đang hí hoáy ghi ghi chép chép thông tin. Dáng cậu con trai dong dỏng, quần áo bạc màu cùng đôi dép tổ ong mới, người ngăm da dám nắng và đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười vì đây là niềm hạnh phúc đầu tiên của cậu ấy đó là đỗ vào trường đại học mơ ước. Khi chúng tôi hỏi ước mơ của cậu ấy, cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười và nói nhỏ nhẹ: "Em ước mơ làm thầy giáo dạy Toán lâu rồi anh ạ". 

Hình ảnh, câu chuyện cảm động <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/nguoi-me-ngheo.topic'>người mẹ nghèo</a> đưa con đi nhập học ĐH
Hình ảnh người mẹ chất phác, giản dị khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Internet

Còn người mẹ, cô đã ngoài 40, người xanh xao và ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, chồng cô mắc bệnh thần kinh. Mình cô là lao động chính trong nhà mà bệnh tật, xoay sở cho em ăn học hết cấp 3 là đã quá sức đối với cô. Khi em báo tin đỗ đại học, cô vừa vui vừa buồn. Vui ở đây là em được học với sở thích của em, còn buồn ở đây là học đại học với số tiền lớn như vậy, cô làm cách nào để kiếm thêm đây? 

Hình ảnh, câu chuyện cảm động người mẹ nghèo đưa con đi nhập học ĐH
Vì quá mệt, người mẹ phải ngồi bệt xuống đất để đợi con trai làm thủ tục nhập học - Ảnh: Internet

Tôi đứng nhìn cô mà không kìm được nỗi xúc động, liệu rằng em ấy có thể học hết được 4 năm đại học? Liệu rằng sẽ còn có biến cố gì đến với gia đình của cô?

Dù cho trong cuộc sống của cô còn rất nhiều điều phải bận tâm, đau buồn bệnh tật luôn bên mình, nhưng vì tương lai của con, cô càng cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.

"Mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên con lên nhập học, lên trường đại học với hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Mẹ đi cùng con, mặc bộ đồ có lẽ đã là đẹp nhất đối với mẹ, nhưng nhìn đâu đó, vẫn là chiếc nón đầy mưa nắng, vẫn là đôi dép đi qua bao vũng bùn, tất cả đều dành cho con. Món quà con đỗ đại học có khi chỉ là đôi dép tổ ong vẫn còn đang mới kia, nhưng sâu trong đó là tất cả tình yêu thương của mẹ, là sự lo lắng, là khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt bỡ ngỡ, là những đồng tiền quấn tròn mang theo để làm thủ tục cho con và là tất cả những gì mẹ có..."

Cố gắng lên nhé chàng trai, hãy thành công, hãy nỗ lực trong 4 năm đại học và cống hiến trồng người nhé. Chúc cô và gia đình sớm mạnh khỏa, thoát khỏi cái nghèo và luôn sống tích cực".

Hình ảnh, câu chuyện cảm động người mẹ nghèo đưa con đi nhập học ĐH
Câu chuyện đầy cảm động về người mẹ tận tụy vì con khiến bao người rơi nước mắt - Ảnh: Internet

Rất nhiều người bày tỏ sự cảm thương trước bước ảnh: "Vào đại học, gắng làm thêm đỡ đần cho bố mẹ", "Nhớ mẹ nhớ bố nhớ nhà, đã là sinh viên năm 4 nhưng vẫn không thể kìm nổi mỗi lần xa nhà. Mong em sẽ thành công trên con đường của mình", "Đầu tháng Vu Lan được đọc những dòng này thật sự rất xúc động. Nghĩ đến bố mẹ, đến bản thân mà thấy hổ thẹn. Tự hứa sẽ sống thật tốt để không khiến bố mẹ phải phiền lòng vì mình nữa. Con nhớ quá, bố mẹ!".

Người mẹ nghèo ôm nón rách ngồi bệt xuống đất đợi con trai làm thủ tục nhập học và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 4
Thông qua dòng trạng thái, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ lòng yêu thương đến bố mẹ mình - Ảnh: Internet

Nhiều bạn đồng trang lứa với cậu con trai đã hết lời động viên: "Có khó khăn thì con người ta mới có phấn đấu để có 1 tương lai sáng sủa hơn. Sao ai cũng có suy nghĩ học sư phạm ra chết đói. Chết đói với những người không có năng lực thôi. Chứ người ta thật sự giỏi thì làm nghề gì cũng chẳng lo thất nghiệp. Lúc nào trong đầu óc cũng nghĩ ngành này khó xin việc, nghề này ít tiền thì cũng làm không đủ ăn thôi. Cố lên chàng trai. Và chúc gia đình cô luôn khỏe mạnh" - bình luận của bạn Tuấn NK.

Cùng nhiều lời khích lệ tinh thần khác như: "Cố gắng lên em nhé, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nếu mình có quyết tâm, chúc em may mắn và thành công", "Chúc chàng trai thành công", "Cháu sẽ thành công, chàng trai à"...

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn mà bỏ quên hoài bão, ước mơ và ý chí vươn lên của bản thân. Thành công của các con chính là niềm tự hào của bố mẹ!

Từ khóa:   đợi con nhập học người mẹ nghèo mẹ đưa con đi nhập học mẹ nghèo ôm nón đợi con nhập học

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 31 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 31 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày