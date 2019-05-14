Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy cặp đôi này đang ngồi trong quán cà phê thì xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, thanh niên này tát và đập nhiều cái vào đầu, mặt cô gái trẻ. Cô gái cũng nhanh tay cầm cốc nước trên bàn đánh đối phương chảy máu.

Trước cảnh tượng này, những người trong quán đã lên tiếng can ngăn, giữ thanh niên này lại. Còn cô gái đã nhanh chóng trốn ra nơi khác.

Dù vậy, người này vẫn không dừng tay lại mà tiếp tục đánh đấm, đạp vào đầu rồi xô ngã cô gái xuống sàn. Anh ta còn dùng chân đạp vào bụng, định lấy ghế định đánh vào đầu cô gái. Vì vòng hai của cô gái khá to nên nhiều người cho rằng cô có thể đang mang thai.

Nhiều người cho rằng cô gái đang mang thai - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc trên xảy ra tại quán cà phê trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Sự việc được camera của quán ghi lại.

Theo thông tin từ Tổ quốc, vào khoảng 20 giờ tối qua khi hai người này vào quán đã bắt đầu cãi nhau, nhân viên của quán đã nhắc nhở một lần. Khi xảy ra xô xát, nam nhân viên quán đã đến can ngăn và yêu cầu cả hai ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông chẳng những không nghe mà còn đánh luôn nhân viên này.

May mắn nhờ có những người xung quanh can ngăn nên cô gái đã trốn thoát - Ảnh cắt từ clip

Khi sự việc kết thúc, người đàn ông đi ra khỏi cửa còn hăm dọa sẽ quay lại tìm đánh khiến nhân viên này vẫn chưa dám đi làm.

Cũng theo nguồn tin trên, vì cô gái có thân hình khá mập mạp nên vẫn chưa thể khẳng định là có mang bầu hay không.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.