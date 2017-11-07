Nam thanh niên túm tóc, đạp liên hoàn vào người bạn gái trên phố Hà Nội vì nghi vào nhà nghỉ với trai lạ

Xã hội 07/11/2017 09:34

Cho rằng bạn gái đi nhà nghỉ với trai lạ, nam thanh niên tức giận túm tóc, đánh người yêu ngay trên đường phố khiến nhiều người bức xúc.

Hôm qua (6/11), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên túm tóc đánh đập một cô gái trẻ ngay giữa đường khiến dư luận phẫn nộ.

 

Theo thông tin của Thời Đại, vụ việc trên xảy ra vào chiều hôm qua tại đường Nghi Tâm, phường Yên Phụ, Tây Hồ (Hà Nội). Hai người trong clip là người yêu của nhau. Nam thanh niên nghi bạn gái đi nhà nghỉ với đàn ông lạ nên đã ra tay đánh đập.

Nhìn thấy cô gái bị đánh đập dã man, một số người đi đường chạy vào can ngăn và báo với cơ quan chức năng để xử lý.

Nam thanh niên túm tóc, đạp liên hoàn vào người bạn gái trên phố Hà Nội vì nghi vào nhà nghỉ với trai lạ - Ảnh 1
Cô gái bị bạn trai đánh đập ngay trên phố - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Yên Phụ cho biết sự việc trên là có thật và họ đã mời thanh niên trong clip lên làm việc.

Tại trụ sở công an phường, hai người thừa nhận là người yêu của nhau. Công an phường đã đề nghị lập biên bản cũng như yêu cầu cặp đôi này tự hòa giải.

Từ khóa:   đánh bạn gái Hà Nội

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