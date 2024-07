Đáng chú ý, sau hơn 2 tuần nằm viện ở TPHCM với hàng loạt các can thiệp phức tạp như lọc máu hấp phụ, dùng thuốc vận mạch, thở máy... tổng chi phí khám, chữa bệnh của nam thanh niên lên đến hơn 173,6 triệu đồng.

Dù được về nhà, bệnh nhân phải tiếp tục can thiệp vật lý trị liệu, dùng thêm một số thuốc hỗ trợ thần kinh.

Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hơn 89,5 triệu đồng, gia đình tự đóng 87 triệu đồng và đã được bệnh viện hoàn trả viện phí còn thừa (đã trừ bảo hiểm y tế) khi xuất viện.

Trả lời trên báo Thanh Niên, mẹ của bệnh nhân cho biết em nhập viện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 4 ngày. Hiện gia đình vẫn chưa nói với em về việc bị đầu độc và sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác để sinh sống.

Chỉ trong vòng 8 tháng (từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024), gia đình của bệnh nhân này liên tiếp có 5 người tử vong bất thường, với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim; trước khi tử vong đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt. Trong đó, có 4 trường hợp gia đình không trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lập thủ tục hồ sơ ban đầu.

Nam sinh bị đầu độc xyanua ở Đồng Nai xuất viện, gia đình sẽ chuyển chỗ mới - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin trên Tạp chí Người Đưa Tin, nghi phạm đầu độc em T. được xác định là Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Đáng nói Bích chính là cô ruột của em T.

Bước đầu Bích khai nhận đã đầu độc khiến chồng và 2 người cháu chết, riêng em T. may mắn thoát chết. Tuy nhiên, Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của Bích để xử lý theo quy định của pháp luật.