Mâu thuẫn cãi vã, chồng định đâm vợ nhưng vung kéo nhầm vào con gái ruột tử vong

Xã hội 25/12/2018 16:26

Định đâm vợ, người đàn ông vung kéo nhầm vào con gái 16 tuổi khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Sang (SN 1974, trú thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu Phan Thị Nguyệt (SN 2002, con gái ruột của Sang).

Theo thông tin ban đầu, khuya 18/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ nhận được tin báo trên địa bàn xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã xảy ra vụ giết người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mâu thuẫn cãi vã, chồng định đâm vợ nhưng vung kéo nhầm vào con gái ruột tử vong - Ảnh 1
Người đàn ông định đâm vợ nhưng vung dao nhầm vào cô con gái - Ảnh: Đời sống & Pháp Luật

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 18/12, Sang và vợ là chị Lại Thị Thu (SN 1979) xảy ra cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Sang dùng kéo định đâm vợ nhưng không ngờ nhầm vào ngực của con gái đứng gần đó. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tuy nhiên đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.

Theo Công Lý, em Phan Thị Nguyệt đang là học sinh lớp 11, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thông Thuận Thành. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   giết người cha giết con án mạng

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