Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mang thai nghi do cha dượng xâm hại, chiều 26-8, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đăng Trường (36 tuổi, ngụ ở huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi trên.

Theo Công an huyện Ia Grai, bước đầu Đỗ Đăng Trường khai đã hai lần hiếp dâm bé gái LNNT (12 tuổi, con gái riêng của vợ) làm cháu mang thai. Những lần Trường xâm hại cháu T, đều không có vợ Trường ở nhà.

Trước đó, dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/8, phòng khám Sản của Trung tâm Y tế TP. Pleiku tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T (SN 2011, học sinh lớp 8) với kết quả siêu có thai khoảng 15-16 tuần. Tại đây, em T nói rằng nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Em T rất hoang mang khi biết tin, khóc liên tục.

“Khi mẹ cháu T gọi điện cho chồng, người này cũng thừa nhận hành vi xâm hại bé”, một bác sĩ khoa Sản nói.

Trước sự việc này, các nhân viên y tế đã làm hồ sơ để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì người mẹ và em T đã tự ý rời khỏi bệnh viện.

Chủ tịch UBND xã Ia Dêr cho biết, đã chỉ đạo Công an xã xác minh, báo cáo lên Công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã thăm hỏi, động viên tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý và việc học hành của cháu.

