Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở nhà máy thủy điện Nậm Lúc

Theo thông tin từ VietNamNet: Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Nậm Lúc cho biết, rạng sáng nay (13/4), trên địa bàn xã và khu vực lân cận có mưa lớn. Các vị trí bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024 lại xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá, gây chia cắt giao thông.

Ông Nguyễn Quang Vinh, kỹ sư xây dựng tại nhà máy thủy điện Nậm Lúc cho biết, nhà máy đang trong thời gian sửa chữa, khắc phục hậu quả sau mưa lũ hồi tháng 9/2024, dự kiến ngày mai (14/4), nhà máy sẽ khôi phục phát điện 1 tổ máy.

Nhiều vị trí sạt lở năm 2024 tiếp tục bị sạt lở vào rạng sáng nay (13/4) - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 13/4 như sau:

Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào đến mưa to, riêng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa rào đến mưa to; phía nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

