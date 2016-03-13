Ngoài việc chấp hành đúng luật lệ giao thông, tôi thường chú ý đến các vấn đề sau:

Có thể bạn cho rằng, tôi “nhát gan” hay “tham sống sợ chết”, nhưng tôi nghĩ những điều tôi trình bày dưới đây thực sự rất cần thiết, có thể giúp hạn chế đáng kể những rủi ro TNGT có thể xảy ra với bản thân.

Có nhiều người chủ quan thắng xe rất tốt, có thể dừng lại bất cứ lúc nào cần thắng gấp, nên chạy xe với tốc độ “chóng mặt”. Tuy nhiên, nếu “xui xẻo”, thắng xe cũng có thể bị đứt lúc mình cần và gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta không nên chủ quan về vấn đề này.

Trước khi bắt đầu sử dụng bất kì loại xe máy nào (xe của mình hoặc xe mượn của người khác), t? vi ệc đầu tiên tôi làm là vận hành xe với tốc độ chậm để kiểm tra độ nhạy của thắng xe. Từ đó, tôi mới có thể chủ động xử lý các tình huống cần thắng xe gấp bất ngờ xảy ra.

Thứ hai, mỗi khi đi qua giao lộ, kể cả trong hẽm mà có đường băng ngang, tôi đều quan sát kỹ và hạ tốc độ, sau đó bóp còi, nhìn trước, nhìn sau, bên trái, bên phải, tiếp đến là bật đèn tín hiệu xin đường rồi mới băng qua khi gặp điều kiện thuận lợi.

Thứ ba, trước khi dừng lại ở các cột đèn giao thông, tôi luôn quan sát ở phía sau xem có xe tải nào đang tiến tới gần hay không rồi mới dừng lại ở vị trí đó. Nếu thấy có xe tải, tùy vào tốc độ xe chạy nhanh hay chậm mà tôi có thể di chuyển qua vị trí khác nếu cần thiết.

Thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp người điều khiển xe máy dừng xe ngay các cột đèn giao thông nhưng không may bị xe tải (bị đứt thắng hay tài xế không làm chủ tay lái) tông thiệt mạng.

Thứ tư, khi tham gia giao thông trên đường, tôi luôn tránh không đi gần xe tải để phòng ngừa việc xe tải bị mất tay lái, bị nổ lớp, lật xe hay mình bị té do va quẹt với phương tiện giao thông khác để rồi bị xe tải cán.

Thứ năm, tôi tuyệt đối không đứng sau xe tải, vì đôi khi lúc xe tải lùi lại phía sau, rất có thể chúng ta bị xe tải chèn ép hoặc cán vì tài xế lái xe tải không biết có người đứng sau.

Thứ sáu, mỗi khi cua xe qua trái hoặc phải của con đường, ngoài việc nhìn qua gương chiếu hậu, tôi luôn xoay đầu nhanh qua các phía để xem xét tình hình có thuận lợi hay không rồi mới tiến hành.

Khi tham gia giao thông, tôi luôn giữ khoảng cách an toàn với người đi trước, và tâm lý lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó với những trường hợp người ta thắng gấp.

Khi trời mưa to, sấm sét đánh mạnh, tôi thường dừng xe và trú mưa ở hai bên vỉa hè, đợi khi mưa tạnh và sét ngừng đánh thì mới đi tiếp. Điều này giúp tôi phòng ngừa bị sét phóng điện trúng người, hoặc cây cối có thể gãy rụng đè người.

Cuối cùng, tôi luôn áp dụng phương châm như luật giao thông đã đề ra “đã lái xe thì không uống rượu bia, uống rượu bia thì không lái xe” nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng.