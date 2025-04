Hy Hữu: Bé trai 9 tuổi ngủ quên trên cây xoài, cả làng đổ xô đi tìm trong đêm

Do vị trí bé K. nằm trên một cành xoài nhỏ, dễ gãy đổ nên lực lượng chức năng đã bố trí phòng hộ bên dưới và một chiến sĩ công an đã trèo lên cây, nhẹ nhàng bế cháu bé xuống dưới an toàn.

Theo báo Dân Trí, sáng 4/4, một lãnh đạo UBND xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hy hữu bé trai ngủ quên trên cây xoài khiến lực lượng chức năng cùng người dân phải tổ chức tìm kiếm. Trước đó, khoảng 16h30 ngày 3/4, cháu N.Đ.K. (9 tuổi) đi học về, bỏ cặp sách tại nhà rồi đi chơi với bạn. Nơi bé K. được tìm thấy trên một cành xoài nhỏ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Đến tối cùng ngày, người thân không thấy bé K. về nhà ăn cơm nên tổ chức tìm kiếm. Tìm mãi không thấy con, lo sợ con mất tích, gặp chuyện chẳng lành, gia đình đã nhờ làng xóm và trình báo đến Công an xã Cư Êwi. Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, đến 23 giờ ngày 3/4, khi việc tìm kiếm bé K dần rơi vào bế tắc, mọi người quay về nhà của bé này. Khi đến gốc xoài trong vườn nhà, một người rọi đèn pin lên cây thì bất ngờ phát hiện bé K đang ngủ say trên cây. Công an trèo lên cây xoài cao gần 5m để đưa bé trai xuống đất. Ảnh: Báo Dân Trí. Vị trí bé K nằm ngủ là một nhánh xoài nhỏ, yếu. Vì vậy, lực lượng công an yêu cầu ngắt nguồn điện; đồng thời tổ chức phương án bảo hộ bên dưới, phòng trường hợp bé rơi xuống đất. Sau đó, cán bộ Công an xã Cư Êwi cùng người dân nhẹ nhàng leo lên cây xoài, bế bé K xuống an toàn. Theo người nhà bé K, khả năng bé đi chơi và ngủ quên luôn trên cây. "Bé trai còn nhỏ tuổi nên có thể mải chơi, ngủ quên trên cây. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới động viên, thăm hỏi và tìm hiểu xem cháu bé có bị áp lực gì không để phối hợp hỗ trợ", lãnh đạo xã Cư Êwi cho hay.