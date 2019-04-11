Hủy hôn, chú rể đưa người nhà xuống đòi lại sính lễ: ‘Có tiền lấy 10 vợ cũng được, trả tiền con còn đi lấy vợ khác’

Theo đó, cô dâu chú rể đã định ngày làm đám cưới nhưng vì cãi nhau nên quyết định hủy hôn . Dù vậy, đến ngày cưới đã định, chú rể vẫn đưa gia đình đến nhà gái rước dâu. Bị từ chối, nhà trai đã lên tiếng đòi lại toàn bộ sinh lễ đã mang qua nhà gái.

Sau khi hết tình cảm, nhiều người chọn cách chia tay trong êm thắm nhưng cũng có không ít cặp đôi "đường ai nấy đi" hết sức ồn ào, điển hình như trong câu chuyện dưới đây.

“Cô dâu Y.N và chú rể V. có hứa hôn, vì lý do gì đó tự làm hợp đồng hôn nhân nhưng nhà gái không biết sự tồn tại của hợp đồng này. Gần đến ngày cưới, 2 đứa cãi nhau. Cô dâu hỏi có đám cưới nữa không thì chú rể nói hủy, tiệc nhà hàng cũng hủy luôn. Cô này gọi cho dì 9 (mẹ chồng hay dì bên nhà chồng gì đó) để hỏi có đám cưới nữa không thì dì này bảo không biết. Tuy nhiên, cô bé vẫn báo với cha mẹ và cả nhà gái, đinh ninh là hủy hôn nên tới ngày cưới không chuẩn bị cỗ bàn, cũng không mời ai hết.

Câu chuyện được một người dùng mạng xã hội chia sẻ trong một diễn đàn trên Facebook khiến nhiều người xôn xao.

Đến ngày cưới thì nhà trai vẫn xuống rước dâu. Đại diện bên nhà trai có nói, không cưới xin nữa thì 2 bên gia đình, cô dâu chú rể hụt vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Tuy nhiên, việc cô dâu Y.N tự ý hủy hôn không thông báo rõ ràng dứt khoát là xúc phạm gia đình nhà trai, nên mọi thứ phải giải quyết dứt điểm luôn trong hôm đó. Chú rể V. cho đôi bông tai và 20 triệu vào hôm ăn hỏi, nhà gái xin trả lại hết.

Chú rể còn đòi tiền nạp tài, sắm lễ ăn hỏi và cả… con lợn quay giá gần 5 triệu, nhưng mẹ cô dâu không đồng ý vì họ hàng 2 bên đã cùng nhau ăn hết. Ngoài ra còn đòi cả dây chuyền, bông tai từng tặng cô dâu trước đó, nhưng cô dâu nói đã làm mất ở trường hồi đi học. Nghe vậy, chú rể V. liền dọa sẽ báo công an”.

Theo hình ảnh trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, hai bên gia đình nói chuyện với nhau rất lịch sự. Thậm chí gia đình nhà gái còn nhiệt tình mời nước người thân của “con rể hụt”.

Tuy nhiên, chú rể lại bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc vì lớn tiếng đòi lại sính lễ để đi lấy vợ khác trong khi sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chú rể đòi tiền sính lễ để đi lấy vợ khác - Ảnh cắt từ clip

“Con xin có ý kiến. Cái ngày mà Y.N gọi điện cho con nói từ hôn thì nó có nói sẽ nói với cha, với mẹ, nói ‘em sẽ sắp xếp để hoàn trả lại sính lễ’. Thời gian đó nói là vào tháng 1, bây giờ là tháng 3 rồi, thời gian sắp xếp là 2 tháng thôi, con phải về nhà con cưới vợ khác chứ con không thể chờ sắp xếp tiền bạc đâu.

Có tiền thì lấy 10 vợ cũng được, trả tiền cho con con còn đi lấy vợ khác chứ chờ đợi sao được”.

Đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi hy hữu này sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Ai nấy đều cho rằng người có lỗi trong câu chuyện này chính là cô dâu chú rể vì đã không thông báo rõ ràng với gia đình hai bên để giải quyết vụ việc. Đặc biệt là chú rể, mặc dù biết trước đã hủy hôn nhưng vẫn đưa người lớn trong gia đình xuống nhà cô dâu vào ngày cưới đã bàn trước đó.

Một số người cho biết thật ra đoạn clip này đã được tung lên mạng từ 7 tháng trước, không hiểu sao bỗng dưng "nóng" trở lại. Hiện sự việc vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” trên mạng xã hội.