Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An 2019: 117 dự án trọng điểm, nhiều chính sách ưu đãi

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 do ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An và TP.HCM, các cơ quan lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đông đảo nhà đầu tư.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An thu hút gần 400 đại biểu tham gia - Ảnh: Phương Duy

Hội nghị nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ hội và các chính sách đầu tư của tỉnh Nghệ An để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, đầu tư. Theo phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Thái Thanh Quý, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Nghệ An (PAPI) xếp thứ 4/63 tỉnh thành vào năm 2018.