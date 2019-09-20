Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An 2019: 117 dự án trọng điểm, nhiều chính sách ưu đãi

Xã hội 20/09/2019 13:04

Sáng nay (20/9), Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An 2019 đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo đại biểu và một số doanh nghiệp tiêu biểu.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 do ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An và TP.HCM, các cơ quan lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đông đảo nhà đầu tư.

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Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An thu hút gần 400 đại biểu tham gia - Ảnh: Phương Duy

Hội nghị nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ hội và các chính sách đầu tư của tỉnh Nghệ An để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, đầu tư. Theo phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Thái Thanh Quý, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Nghệ An (PAPI) xếp thứ 4/63 tỉnh thành vào năm 2018.

Hiện tỉnh Nghệ An đang tập trung mời gọi đầu tư vào 117 dự án trọng điểm, thuộc các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An liên tục được cải thiện, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cam kết sẽ tích cực đồng hành cùng các nhà đầu tư, coi trọng sự thành công của doanh nghiệp như là thước đo về sự hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền.

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Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp về vấn đề đầu tư tại Nghệ An - Ảnh: Phương Duy

Về phía lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Nghệ An đang phát triển trở thành một địa phương năng động và vươn mình mạnh mẽ trong sự phát triển của cả nước. Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến TP.HCM cũng như Nghệ An để đầu tư, kinh doanh.

Cũng trong sáng nay, tại hội nghị đã diễn ra nghi thức vinh danh các nhà đầu tư tại Nghệ An như: Công ty cổ phần sữa Vinamilk, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty cổ phần tập đoàn MASAN, Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải, Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu.

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Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Nghệ An vinh danh các nhà đầu tư tại tỉnh - Ảnh: Phương Duy

Bên cạnh đó, trong hội nghị còn diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các nhà đầu tư cũng như nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị và nhà đầu tư.

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Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các nhà đầu tư - Ảnh: Phương Duy
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Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tỉnh Nghệ An - Ảnh: Phương Duy

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ngoài việc giới thiệu, quang bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, ưu đãi đầu tư tại Nghệ An, ban tổ chức còn tạo không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

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