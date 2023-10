Liên quan đến nghi án con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột, danh tính đối tượng có liên quan được xác định là Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ phường 4, quận 5), còn các nạn nhân lần lượt là H.T.H. (mẹ ruột) và bà H.T.N. (dì ruột)

Theo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Thịnh. Tuy nhiên, sau khi đưa về trụ sở công an, Thịnh có biểu hiện bất thường nên cán bộ công an chưa lấy được lời khai.