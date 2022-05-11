Hàng xóm kể về vụ việc nghi con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột ở TP.HCM: Nạn nhân rất thương con, cứ đến ngày là dẫn đi khám định kỳ

Xã hội 11/05/2022 14:34

Liên quan đến nghi án con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột, hàng xóm mới dây là lên tiếng chia sẻ về những thông tin liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến nghi án con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột, danh tính đối tượng có liên quan được xác định là Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ phường 4, quận 5), còn các nạn nhân lần lượt là H.T.H. (mẹ ruột) và bà H.T.N. (dì ruột)

Theo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Thịnh. Tuy nhiên, sau khi đưa về trụ sở công an, Thịnh có biểu hiện bất thường nên cán bộ công an chưa lấy được lời khai.

Hàng xóm kể về vụ việc nghi con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột ở TP.HCM: Nạn nhân rất thương con, cứ đến ngày là dẫn đi khám định kỳ - Ảnh 1
Căn nhà mặt tiền nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Người Lao Động

Ông Hùng (nhà gần hiện trường) cho hay hàng xóm xung quanh ai cũng biết Thịnh là bị tâm thần. Thịnh sống với mẹ và dì ruột đều đã lớn tuổi tại tầng trên của căn nhà mặt tiền, còn tầng trệt cho thuê.

Mỗi tuần bà H. thường dùng xe máy chở Thịnh đi khám định kỳ và lấy thuốc. Gia đình bà H. sống khép kín, ít khi ra ngoài. Một số lần lên cơn, Thịnh chạy ra đường rồi la hét, bà H. phải vất vả lắm mới khuyên được con vào nhà.

"Bình thường tôi thấy nó rất hiền lành, không làm hại ai. Bà H. rất thương con, cứ đến ngày là chở con đi khám định kỳ. Tôi không thể ngờ xảy ra vụ việc đau lòng như thế" – ông Hùng chia sẻ.

Những hàng xóm khác của nạn nhân kể rằng, khuya ngày 10/5, mọi người có nghe tiếng la hét trong căn nhà bà H. Do biết Thịnh bị tâm thần nên ai cũng nghĩ anh ta lên cơn. Sau đó, một số người nhìn thấy Thịnh đi chân đất, không mặc áo chạy ra đường lẩm bẩm: "Giết người rồi"… 

"Lúc đó tôi thấy khuôn mặt anh ta thất thần, trên người có vết trầy xước và dính máu. Nghi vấn có chuyện không lành, một số người đã gọi điện cấp báo công an. Đến sáng khi nghe tin 2 người phụ nữ trong nhà bị sát hại, chúng tôi ai cũng bàng hoàng" – người này cho hay. 

Theo người dân, gia đình bà H. sinh sống tại căn nhà trên hơn 30 năm nay. Bà H. và bà N. sống rất hiền lành, thương yêu Thịnh. Riêng Thịnh bị tâm thần nhưng chưa hề gây chuyện hay làm ai bị thương. Thịnh có giấy chứng nhận bị tâm thần và hiện công an đã thu giữ để phục vụ điều tra. 

Hàng xóm kể về vụ việc nghi con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột ở TP.HCM: Nạn nhân rất thương con, cứ đến ngày là dẫn đi khám định kỳ - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng là ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Phú - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, qua thông tin ban đầu, khuya ngày 10/5, công an phường 4, quận 5 nhận được thông tin có vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Phú nên tới hiện trường.

Tại ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện Thịnh đứng ở cửa, biểu hiện bất thường. Bên trong nhà là 2 nạn nân nạn nhân là bà H.T.H. và bà H.T.N. đã tử vong, trên người có vết thương, mất nhiều máu. Hiện trường có biểu hiện giằng co.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên bất hợp tác, biểu hiện tâm lý bất ổn. Nơi xảy ra vụ án mạng là ngôi nhà một trệt, một lầu nằm ở mặt tiền đường Trần Phú.

Nguồn tin tử Thanh Niên, nghi phạm Trần Hồ Hiếu Thịnh có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

 

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Nghi phạm là Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) đã dùng dao tấn công mẹ và dì ruột khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

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