Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đang truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng trong đêm tại TP Tam Kỳ

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 23/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang khẩn trương phối hợp Công an TP Tam Kỳ điều tra, truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường An Xuân, TP Tam Kỳ làm 1 người đàn ông tử vong.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 22/7, tại 1 con hẻm trên đường Trần Văn Dư, phường An Xuân, người dân địa phương phát hiện Hồ Bá H. (SN 1980, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) bị một đối tượng không rõ lai lịch dùng vật nhọn đâm tử vong tại chỗ nên gọi báo cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, theo một người dân trú gần khu vực xảy ra án mạng, thời điểm đó, ông đang ở trong nhà thì nghe tiếng la lớn, khi chạy ra thì thấy một người đàn ông bị thương, máu chảy nhiều. Ông đã gọi báo lực lượng công an và gọi xe cấp cứu đưa người này đến bệnh viện nhưng không kịp.

