Giải cứu thành công 8 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ ở Lai Châu

Tại xã Bản Giang (huyện Tam Đường), các bản Bản Giang, Đoàn Kết, Cốc Pa bị ngập sâu, cô lập. Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 10 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cứu hộ thành công 8 người bị mắc kẹt tại lán nương do nước lũ chia cắt.

Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Một số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Lai Châu cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn, tuy nhiên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn cơ sở làm việc, phương tiện và tài sản.

Theo thông tin báo Dân Trí, công an tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến chiều cùng ngày, mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến 95 hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh. Mưa lũ ở Lai Châu làm thiệt hại hơn 1.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; khoảng 27,5ha hoa màu và 18ha diện tích ao cá của người dân bị ngập, thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh này bị sạt lở, vùi lấp; một số tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc, chia cắt cục bộ tại một số địa bàn.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Một số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Lai Châu cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn, tới nay các cơ quan đã tổ chức các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cơ sở làm việc, phương tiện và tài sản.

Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị công an cơ sở tăng cường lực lượng, duy trì nghiêm chế độ trực và ứng trực, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Báo Dân Trí.

Công an tỉnh Lai Châu thành lập 14 tổ công tác với 45 lượt cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm có nguy cơ sạt lở. Hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Hiện các cấp, các ngành tại Lai Châu đang tích cực triển khai công tác khắc phục, với mục tiêu sớm ổn định đời sống người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.