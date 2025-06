Dự báo thời tiết hôm nay (9/6/2025): Miền Bắc mưa lớn diện rộng, nguy cơ cường suất dồn dập đến 100mm trong vòng 3 giờ

Theo thông tin từ VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 22h ngày 8/6 đến 3h sáng nay (9/6) có nơi trên 70mm như: Phúc Lợi (Yên Bái) 114.2mm, Vĩ Thượng (Hà Giang) 72.4mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 78.8mm,…

Từ chiều tối nay đến sáng mai (10/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Từ chiều 10/6 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%. Thời gian xảy ra nắng nóng trong ngày khoảng từ 11-16h. Từ ngày 10/6, nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có xu hướng dịu dần.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất giảm 3 độ so với hôm qua, còn ở mức 33 độ.

Riêng thời tiết khu vực TPHCM, do rãnh áp thấp và gió mùa tây nam hoạt động nên vẫn mưa nhiều, có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nắng nóng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng tăng cao; nguy hiểm cho sức khỏe: mất nước, sốc nhiệt, kiệt sức nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn 2–4 độ, đặc biệt tại nơi có mặt đệm bê tông, đường nhựa.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Miền Bắc và Nam Bộ có mưa lớn, nguy cơ ngập úng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 9/6:

Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía nam mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.