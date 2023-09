Nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với bà L. nên mới đòi ly hôn với mình, bà Điệp cùng 2 đứa con đã tìm đến đánh đập, bêu rếu tình địch ngay chốn đông người.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân, hôm nay Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã tống đạt, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 bị can: Trần Thị Điệp (46 tuổi), Huỳnh Đức Thắng (30 tuổi) và Huỳnh Kim Ngọc (24 tuổi) cùng cư trú tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý đánh người gây thương tích.

Theo hồ sơ, bà Điệp cùng chồng ly hôn cách đây không lâu. Sau khi hôn nhân tan vỡ, bà Điệp nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn của mình là do bà Đ.T.L (49 tuổi) dụ dỗ chồng.

Để làm rõ sự việc, ngày 4/5 bà Điệp cùng hai đứa con của mình là Thắng và Ngọc tìm bà L. nói chuyện. Tuy nhiên, khi vừa gặp bà L. Thắng đã dùng nón bảo hiểm đánh liên tục khiến nạn nhân ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó, bà Điệp và Ngọc dùng gậy gỗ đã mang theo đánh liên tiếp vào bà L.

Chưa dùng lại ở đó, 3 mẹ con bà Điệp còn dùng vũ lực để cởi quần áo bà L. và chửi bới ở chỗ đông người. Chỉ khi người dân đến can ngăn thì họmới ngừng tay và bỏ đi nơi khác. Sau khi hay tin, người nhà bà L. đã đến và đưa bà đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tổn của bà L là 12%. Tại cơ quan công an, cả ba đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ghen-tuong-me-dat-2-con-di-lot-do-danh-tinh-dich-da-man-giua-duong-229221.html