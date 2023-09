Một thợ may người Ấn Độ, tên Sunil Rastogi, 38 tuổi đã bị cảnh sát bắt vì tội hiếp dâm trẻ em sau khi họ phát hiện hành vi bắt cóc của gã này qua camera theo dõi tại thủ đô Newdehi, miền Bắc Ấn Độ.

Khi bị bắt giữ, người đàn ông này cho biết trong suốt 14 năm qua có khoảng 600 bé gái từ 7 đến 10 tuổi bị gã hãm hiếp.

Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông này làm nghề thợ may, đang sinh sống với vợ và 5 đứa con của mình tại thủ đô. Vì làm nghề thợ may, nên hắn ta thường lấy lý do nhờ những đứa trẻ đến chỗ hắn lấy quần áo cho bố mẹ rồi đưa các em đến chỗ vắng vẻ và thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Ông Omvir Singh – một sỹ quan cấp cao cho biết: “Bị cáo đã khai với chúng tôi rằng, đối tượng anh ta thường nhắm tới là những bé gái từ 7 đến 10 tuổi. Bất cứ khi nào nhìn thấy những bé gái đi trên đường một mình, hắn sẽ tiếp cận và lấy cớ là bố mẹ nhờ cô bé đến nhà hắn để lấy quần áo đã đặt may hoặc một số thứ khác để lừa họ đến những nơi vắng vẻ thực hiện hành vi đồi bại của mình”.

Theo hồ sơ lưu trữ của cảnh sát cung cấp thì Rastogi đã từng hai lần ngồi tù vì những tội liên quan đến tình dục trước đó. Lần đầu tiên người đàn ông này bị bắt đó là năm 2004, hắn ta đã phải ngồi hai năm tù sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm một cô gái ở phía Đông Dehil.

Sau khi ra tù, hắn lại tiếp tục bị bắt giam 6 tháng vào năm 2006 vì có hành vi xâm hại tình dục với một phụ nữ ở một bang phía Bắc của thành phố Rudrapur Uttarakhand. Ngoài ra, trong hồ sơ của người đàn ông này cảnh sát còn tìm thấy nhiều khoản chi phí và một số loại thuốc liên quan đến tình dục được hắn sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

Sau hơn 10 năm lẩn trốn khỏi sự điều tra của cảnh sát, cuối cùng gã này cũng phải trả giá cho những hành vi của mình khi bị cha mẹ của hai bé gái bị hắn lạm dụng gần đây tố cáo. Họ cho biết, hai đứa bé chỉ mới 9 và 10 tuổi bị hắn bắt cóc, đưa đến một tòa nhà đang xây dựng để giam giữ. Sau khi nhận được thông tin từ người nhà, dựa vào camera ghi hình cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu và bắt gọn tên tội phạm.

Một cảnh sát điều tra cho biết trong suốt 14 năm thực hiện hành vi tội ác của mình, Rastogi mặc duy nhất một chiếc áo sọc màu đỏ. Vì hắn cho rằng chiếc áo này mang lại cho hắn nhiều may mắn khi dụ dỗ những bé gái. Những cảnh sát điều tra vụ việc cho biết đây là vụ án liên quan tới ấu dâm lớn nhất họ tiếp nhận từ trước đến nay.

Sự việc xảy ra khiến dư luận Ấn Độ và thế giới vô cùng phẫn nộ. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và lãm rõ vụ việc.