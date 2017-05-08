Đau đớn hình ảnh bé gái 3 tuổi trên người chi chít vết thương vì bị mẹ và bà ngoại bạo hành

Xã hội 08/05/2017 10:51

Mới đây, câu chuyện bé gái 3 tuổi bị mẹ và bà ngoại đánh đập dã man được cư dân mạng chia sẻ khiến dư luận xôn xao suốt nhiều ngày qua, theo Pearvideo.

Trong một đoạn clip được Pearvideo đăng tải là hình ảnh của một bé gái vô cùng yếu ớt, quần áo bẩn thỉu. Không chỉ vậy, trên người em còn có rất nhiều vết thương khác nhau khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa.

 

Theo thông tin của trang Pearvideo, sự việc xảy ra tại quận Giang Tân, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Bé gái trong đoạn phóng sự trên năm nay được khoảng ba tuổi, vì cha qua đời từ lúc em còn rất nhỏ nên em sống với mẹ và bà ngoại.

Hàng xóm xung quanh cho biết, đứa bé thường xuyên bị mẹ và bà ngoại đánh đập hết sức dã man. Đôi khi là vì bé làm trái ý họ, nhưng cũng có lúc họ đánh em mà chẳng cần bất cứ nguyên nhân gì. Trước đây, hàng xóm xung quanh đã nhiều lần đứng ra ngăn cản hai người phụ nữ đánh đập đứa bé. Nhưng lần này, khi chứng kiến vết thương mà họ gây ra cho đứa trẻ, mọi người quyết định báo cảnh sát để bảo vệ an toàn cho đứa trẻ.

Đau đớn hình ảnh bé gái 3 tuổi trên người chi chít vết thương vì bị mẹ và bà ngoại bạo hành - Ảnh 1
Sau khi cha qua đời, bé gái sống với mẹ và bà ngoại. Ảnh: Newschina

Một người hàng xóm của gia đình cho biết: “Cha của nó đã tự tử chết từ lúc nó còn nhỏ xíu. Nó sống ở đây cùng với mẹ và bà ngoại, nhưng mà cũng không tốt hơn mấy đứa trẻ lang thang là mấy. Con bé không được đi học, chỉ ở nhà giúp mẹ trông quầy sữa. Con bé rất ngoan và biết nghe lời. Dù vậy, hai người phụ nữ kia vẫn đánh nó mỗi ngày”.

Đau đớn hình ảnh bé gái 3 tuổi trên người chi chít vết thương vì bị mẹ và bà ngoại bạo hành - Ảnh 2
Những vết thương trên người đứa trẻ do bị mẹ và bà ngoại bạo hành. Ảnh cắt từ clip

Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Mẹ và bà ngoại của đứa bé đã bị bắt giữ. Chính quyền địa phương đã đưa đứa trẻ về nhà ông bà nội để được chăm sóc.

Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với trẻ nhỏ

Đối với trẻ em, gia đình là nơi duy nhất mà các em có thể nương tựa trong những ngày tháng đầu đời. Khi được lớn lên trong sự đùm bọc, chăm sóc của các thành viên trong gia đình, đứa trẻ sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã phải sống trong cảnh bạo lực, xung quanh lúc nào cũng ầm ĩ tiếng cãi vã, đánh nhau. Đôi khi, các em còn là nạn nhân của những trận đòn roi của người lớn.

Chính bạo lực gia đình đã ảnh hưởng đến nhân cách của những đứa trẻ. Một số trẻ sẽ trở nên bạo lực, dùng chính những hình thức tàn bạo mà chúng đã trải qua đối xử với người khác. Một số đứa trẻ khác sẽ rơi vào trầm cảm, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh.

Các em trở thành đối tượng dễ bị kẻ xấu lợi dụng rơi vào các tệ nạn gây nguy hiểm cho xã hội.

Nguồn: Pearvideo

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