Cụ thể trong đoạn clip bé gái khóc nhưng cô giáo không có hành động dỗ dành mà thay vào đó quát mắng đồng thời lấy tay dí vào trán khiến cháu bé suýt ngã. Đặc biệt, nữ giáo viên còn có hành động bóp miệng rồi nói "gào cái mồm ra này, các cô sợ này, gào to lên…". Đáng chú ý, một nữ giáo viên ngồi ngay cạnh khi chứng kiến sự việc nhưng không hề đứng ra khuyên can.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, gần một ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một bé gái khóc lớn bên cạnh hai nữ giáo viên đang ngồi trông nom.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Ngôi sao nhỏ - Little Star Preschool ở khu đô thị tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thông tin đến Lao Động, chị Đào Thị Hậu - mẹ bé C.G.H cho biết: "Trước đây, gia đình cho con đi học ở trường có tên là Blue Ocean. Rồi một hôm, cô giáo gọi cho tôi báo là trường đổi tên, đổi địa chỉ và hiệu trưởng.

Vào ngày 28.8, khi cháu vẫn đang học tại trường thì gia đình nhận được tin cháu bị một cô giáo tên là Thương đánh. Ngay lập tức, tôi đến gặp nhà trường nhưng cả cô giáo và hiệu trưởng đều phủ nhận việc đó".

Bé gái bị bạo hành là bé C.G.H (15 tháng tuổi). Ảnh: Báo Dân Việt.

"Phụ huynh ấy bảo tôi là có xem được clip con gái tôi bị cô giáo có dấu hiệu bạo hành. Họ còn khuyên tôi nên cho con đi học trường khác. Ngay hôm sau vợ chồng tôi trực tiếp đến trường để hỏi rõ ngọn nguồn. Tuy nhiên, nhà trường và giáo viên dạy con tôi cũng không thừa nhận có việc này và họ còn đòi kiện người cung cấp thông tin vì cho rằng điều đó ảnh hưởng tới trường", chia sẻ với báo Dân Việt.

Theo chị Hậu, gia đình đã đưa cháu về và hẹn hôm sau đến kiểm tra lại camera. Cùng lúc đó, chị đã đưa con đi một vài trường mầm non trong khu để tham khảo phương án chuyển trường cho con.

Tình cờ, khi tới một trường mầm non trong khu đô thị, cô giáo tại trường đã nhận ra cháu C.G.H là bé gái bị đánh trong clip mà các cô đã được xem.

Hình ảnh bé gái 15 tháng tuổi nghi bị cô giáo mầm non bạo hành. Ảnh: Báo Tiền Phong.

"Tôi cố gắng liên hệ với tất cả những người có khả năng biết việc này để xin clip và đến đêm ngày 13.9 mới xin được video trên. Nhưng khi gia đình tiếp tục đến làm việc với nhà trường, cô giáo không những không giải quyết mà còn hẹn gia đình hết ngày này đến ngày khác.

Đến ngày 15.9, tôi có nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo đánh con có gọi điện xin lỗi và nói đã được cho nghỉ việc.

Nhưng từ cuối tháng 8, khi biết sự việc xảy ra tới hiện tại, dù không dưới 5 lần gia đình tới làm việc với cô hiệu trưởng thì đều nhận được câu trả lời là không hề có chuyện này xảy ra tại nhà trường" - vị phụ huynh cho hay.

Trước sự việc trên, mới đây, vợ chồng chị H. đã báo cáo sự việc lên Công an và UBND thị trấn Trâu Quỳ. Họ mong muốn đòi lại công bằng cho con gái mình.

Liên quan đến vụ việc này, bà Lê Thu Quỳnh - Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ cho biết, ngày 28.8, nhà trường có nhận được phản hồi từ phụ huynh bé G.H. về việc cô giáo có hành vi không chuẩn mực sư phạm với cháu.

Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Ngôi sao nhỏ - Little Star Preschool ở khu đô thị tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Báo Dân Việt.

Sau một thời gian xác minh và được sự hỗ trợ từ phía gia đình, nhà trường đã chứng thực được sự việc đó xảy ra. Xét thấy sự việc trên là không đúng mô hình giáo dục, nhà trường đã quyết định kỷ luật cô Nguyễn Hà Kiều T. với hình thức buộc thôi việc. Hai giáo viên Mai Thị T. và Vàng Thị Dịu H. sẽ chịu chung trách nhiệm liên đới khi biết việc nhưng không báo lên Ban giám hiệu nhà trường, bà Quỳnh thông tin.

Trao đổi với Lao Động sáng ngày 3.10, ông Hoàng Việt Cường - Trưởng Phòng GDĐT huyện Gia Lâm - cho biết: "Phòng GDĐT đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh".