Clip cháu trai bày trò 'siêu lầy lội' chọc bà cười ngặt nghẽo nhưng ai xem cũng rơi nước mắt

Xã hội 11/10/2017 10:49

Nhìn khoảnh khắc bà móm mém cười sằng sặc bởi những trò đùa "siêu lầy lội" của cháu trai ai nấy đều phải bật cười nhưng vẫn có cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

Khi lớn lên, vì cuộc sống, học tập hay công việc mà chúng ta quên đi việc chăm lo và ở gần ông bà lúc già cả. Chính vì vậy, khi xem đoạn clip cụ bà đang đùa giỡn, cười sằng sặc bởi những trò đùa của cậu cháu trai dưới đây nhiều người không kìm nổi xúc động. 

Đoạn clip được chàng trai quay lại rất đơn giản, nội dung là những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước khi ở bên bà nhưng lại chạm đến trái tim của rất nhiều người. 

 

Cụ bà trong đoạn clip đã lớn tuổi, tóc lưa thưa bạc trắng nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, cậu cháu trai sẽ bày ra những trò chơi "điên khùng" như đập thú, hóa trang, đập thanh gỗ vào đầu hay bắt bà gãi lưng, đút cho cho bà ăn... Tất cả những điều đơn giản ấy lại khiến cụ bà vô cùng vui vẻ. 

Clip cháu trai bày trò 'siêu lầy lội' chọc bà cười ngặt nghẽo nhưng ai xem cũng rơi nước mắt - Ảnh 1
Bà cầm bình sữa đập con tôm một cách đầy thích thú - Ảnh cắt từ clip

Clip cháu trai bày trò 'siêu lầy lội' chọc bà cười ngặt nghẽo nhưng ai xem cũng rơi nước mắt - Ảnh 2
Cháu chỉ mới tách cua thôi mà bà đã cười sằng sặc thế kia rồi - Ảnh cắt từ clip

Clip cháu trai bày trò 'siêu lầy lội' chọc bà cười ngặt nghẽo nhưng ai xem cũng rơi nước mắt - Ảnh 3
Cảnh bà nhai móm mém tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp - Ảnh cắt từ clip

Clip cháu trai bày trò 'siêu lầy lội' chọc bà cười ngặt nghẽo nhưng ai xem cũng rơi nước mắt - Ảnh 4
Lại đây, bà gãi lưng cho nào! - Ảnh cắt từ clip

Clip cháu trai bày trò 'siêu lầy lội' chọc bà cười ngặt nghẽo nhưng ai xem cũng rơi nước mắt - Ảnh 5
Cháu trai hóa trang thành chú hề khiến bà cười vô cùng sảng khoái - Ảnh cắt từ clip

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. 

Tài khoản P.T nghẹn ngào: "Đã bao lâu rồi, bạn chưa về thăm ông bà nội, ngoại? Nội mình cũng già như thế này rồi, hình như đã gần 1 năm mình chưa về quê. Bây giờ xem clip này thấy nhớ bà quá. Hồi xưa, bà hay lấy lược chải đầu gãi lưng cho mình, nhột nhột mà ngứa lắm. Trước ngày đi học xa, bà còn nói học dở cũng chẳng sao, bà còn một miếng đất vườn phía sau để dành cho. Không lo thiếu đói nhé. Nhớ lại mà thấy thương bà quá".

"Thời nay chắc không có ai được như chàng trai này đâu. Chơi với ông bà một xíu là ôm điện thoại, nhăn nhó. Báo đáp đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày dành cho ông bà vài phút vui đùa như thế này, là ông bà biết ơn lắm rồi" - bạn An Hoàng khen ngợi chàng trai trong clip. 

Có lẽ câu nói của bạn An Hoàng sẽ khiến nhiều người thức tỉnh, vì đôi khi "báo đáp chẳng cần gì nhiều", ông bà chỉ cần chúng ta dành ít thời gian bên cạnh những lúc cuối đời. 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tình cảm gia đình clip cháu trai vui đùa cùng bà clip cháu trai làm trò chọc bà cười tình bà cháu

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày