Đoạn clip được chàng trai quay lại rất đơn giản, nội dung là những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước khi ở bên bà nhưng lại chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Khi lớn lên, vì cuộc sống, học tập hay công việc mà chúng ta quên đi việc chăm lo và ở gần ông bà lúc già cả. Chính vì vậy, khi xem đoạn clip cụ bà đang đùa giỡn, cười sằng sặc bởi những trò đùa của cậu cháu trai dưới đây nhiều người không kìm nổi xúc động.

Cụ bà trong đoạn clip đã lớn tuổi, tóc lưa thưa bạc trắng nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, cậu cháu trai sẽ bày ra những trò chơi "điên khùng" như đập thú, hóa trang, đập thanh gỗ vào đầu hay bắt bà gãi lưng, đút cho cho bà ăn... Tất cả những điều đơn giản ấy lại khiến cụ bà vô cùng vui vẻ.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.

Tài khoản P.T nghẹn ngào: "Đã bao lâu rồi, bạn chưa về thăm ông bà nội, ngoại? Nội mình cũng già như thế này rồi, hình như đã gần 1 năm mình chưa về quê. Bây giờ xem clip này thấy nhớ bà quá. Hồi xưa, bà hay lấy lược chải đầu gãi lưng cho mình, nhột nhột mà ngứa lắm. Trước ngày đi học xa, bà còn nói học dở cũng chẳng sao, bà còn một miếng đất vườn phía sau để dành cho. Không lo thiếu đói nhé. Nhớ lại mà thấy thương bà quá".

"Thời nay chắc không có ai được như chàng trai này đâu. Chơi với ông bà một xíu là ôm điện thoại, nhăn nhó. Báo đáp đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày dành cho ông bà vài phút vui đùa như thế này, là ông bà biết ơn lắm rồi" - bạn An Hoàng khen ngợi chàng trai trong clip.

Có lẽ câu nói của bạn An Hoàng sẽ khiến nhiều người thức tỉnh, vì đôi khi "báo đáp chẳng cần gì nhiều", ông bà chỉ cần chúng ta dành ít thời gian bên cạnh những lúc cuối đời.