Chiều tối nay 2/6, Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ hơn 100 mm trong 3 giờ

Chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (2/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Do đó, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra mưa giông, trong hôm nay, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Miền Bắc khả năng mưa lớn từ chiều tối nay - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, không chỉ các khu vực trên, Trung và Nam Trung Bộ cũng nắng rát suốt 11-16 tiếng đồng hồ trong ngày, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Ngày 3/6, những cơn mưa rào và dông tiếp tục giúp thời tiết Bắc Bộ dễ chịu hơn và kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Trung và Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng 35-37 °C, có nơi trên 38°C; nắng nóng ở Bắc Trung Bộ cũng giảm cường độ và còn xảy ra trên diện hẹp, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-toi-nay-26-bac-bo-co-noi-mua-to-en-rat-to-nguy-co-hon-100-mm-trong-3-gio-732436.html