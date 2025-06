Bão tháng 6 dự báo đi vào Biển Đông và hướng về phía Việt Nam

Chuyên gia Villamil chỉ ra, vùng áp thấp có khả năng hình thành trong tháng 6 có thể mạnh lên thành bão và áp sát đất liền Philippines, nhưng cũng có khả năng đổi hướng về phía bắc hoặc đông bắc, hướng tới ranh giới phía bắc của PAR, tức khu vực gần Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

“Ngay cả khi bão nằm xa phía đông bắc của Philippines, dù không đổ bộ thì vẫn có khả năng hút gió mùa tây nam. Do vậy, dù bão ở xa, mưa vẫn có thể xảy ra trên khắp cả nước, không phải trực tiếp do bão, mà do gió mùa tây nam được tăng cường" - ông Villamil giải thích.